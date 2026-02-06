Μάργκο Ρόμπι: Με see through φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας της – Οι βικτωριανές λεπτομέρειες και οι πλεξούδες από μαλλιά

Η Μάργκο Ρόμπι συνεχίζει το σερί των εντυπωσιακών στιλιστικών επιλογών της μετατρέποντας κάθε εμφάνισή της σε fashion statement με σαφείς αναφορές στην εποχή και το πνεύμα της νέας της ταινίας.

Αυτή τη φορά, η Μάργκο Ρόμπι για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Wuthering Heights» στην οποία πρωταγωνιστεί με τον Τζέικομπ Ελόρντι, στο Λονδίνο, επιβεβαίωσε πως είναι ένα από τα fashion icons της γενιάς της.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα εκκεντρικό see through φόρεμα από Dilara Findikoglu, με έντονα βικτωριανά στοιχεία και κορσέ που τόνιζε τη σιλουέτα της.

Το φόρεμα ολοκληρωνόταν με πράσινες πλεκτές λεπτομέρειες από μαλλιά, ένα ιδιαίτερο design στοιχείο που έδινε στο σύνολο μια σκοτεινή και συνάμα ρομαντική αίσθηση, απόλυτα εναρμονισμένη με το vibe του έργου. Η ίδια, όπως διαβάζουμε σe σχετική ενημέρωση της σχεδιάστριας, το φόρεμα είναι εμπνευσμένο από ένα ιστορικό κόσμημα της Σαρλότ Μπροντέ, ένα βραχιόλι φτιαγμένο από τα μαλλιά των αδελφών της Έμιλι και Άνι, αποδεικνύοντας πως καμία εμφάνισή της δεν είναι τυχαία.

Δες το εντυπωσιακό φόρεμα της Μάργκο Ρόμπι

Getty Images

«Για τη Μάργκο δημιουργήσαμε ένα μεταξωτό Tulle fant ôme κορσέ φόρεμα με ένα συγκεντρωμένο μεταξωτό γαλλικό σιφόν. Το φόρεμα μιμείται την χαρακτηριστική μας σμιλεμένη γυναικεία σιλουέτα και είναι εμπνευσμένο από το πένθιμο βραχιόλι της Σαρλότ. Τα συνθετικά μαλλιά έχουν βαφτεί στο χέρι για να ταιριάζουν ακριβώς με τα μαλλιά της Άνι και της Έμιλι Μπροντέ, τα οποία έχουν πλεχτεί μεμονωμένα στο χέρι για να ενσωματώσουν τη σύνδεσή τους. Εξερευνώντας μια ποικιλία από διαφορετικές τεχνικές πλεξούδας, στολίσαμε το φόρεμα με διαφορετικές μορφές βικτοριανών πένθιμων μαλλιών, πλεξούδες και καρφίτσες αντίκες ταιριαστές με βικτωριανή δαντέλα. Το φόρεμα υποστηρίζεται με πλεξούδες τιράντες με λεπτομέρειες με πένθιμα λουλούδια, συνδεδεμένο με μεταξωτό σιφόν τσόκερ διακοσμημένο με υφαντά μαλλιά και σατέν κορδέλα» έγραψε μεταξύ άλλων η σχεδιάστρια.

Η Μάργκο Ρόμπι πρωταγωνιστεί ως Κάθριν στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, σε σκηνοθεσία Έμεραλντ Φένελ, με την ταινία να αναμένεται να κυκλοφορήσει επισήμως στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας, η ηθοποιός έχει επιλέξει μια σειρά από εμφανίσεις με γεωργιανές και βικτωριανές αναφορές, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε προέκταση της κινηματογραφικής αφήγησης.

Στο πλευρό της φυσικά βρέθηκε ο Τζέικομπ Ελόρντι, συμπρωταγωνιστής και κινηματογραφικός της έρωτας. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί, με τον Ελόρντι να επιλέγει ένα κομψό olive green κοστούμι.