Μάργκο Ρόμπι: To φόρεμα δια χειρός Matthieu Blazy όλο βελούδο, έμοιαζε σαν να βγήκε από έναν γοτθικό κόσμο

Η Μάργκο Ρόμπι κατάφερε για ακόμη μία φορά να ενθουσιάσει τους θαυμαστές της – και όχι μόνο.

Λίγο πριν κυκλοφορήσει και επίσημα στους κινηματογράφους η ταινία Wuthering Heights, στις 13 Φεβρουαρίου, η Μάργκο Ρόμπι και ο Τζέικοπ Ελόρντι κάνουν μια σειρά από εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, οι οποίες μόνο απαρατήρητες δεν περνούν.

Αυτή τη φορά, στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Le Grand Rex στο Παρίσι, εντυπωσίασε με μια εμφάνιση που συνδύαζε τον σκοτεινό ρομαντισμό με τη σύγχρονη υψηλή ραπτική.

Μάργκο Ρόμπι: To φόρεμα δια χειρός Matthieu Blazy όλο βελούδο

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα custom φόρεμα από τον οίκο Chanel και σχεδιασμένο από τον Matthieu Blazy, σηματοδοτώντας την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με δημιουργία του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου.

Το φόρεμα ήταν κορσέ με δραματικές ντραπέ γραμμές και έντονη κίνηση σε υπέροχο μπορντό μεταξωτό βελούδο. Με την υφή να προσθέτει βάθος και θεατρικότητα και λεπτομέρειες φτερά και μεταξωτά πέταλα να χαρίζουν μια σχεδόν ποιητική αίσθηση, έμοιαζε σα να ήρθε απευθείας από έναν άλλο, ρομαντικό, γοτθικό κόσμο.

Όσο για την επιλογή του χρώματος, το βαθύ κόκκινο αποτέλεσε άμεση αναφορά στην ιστορική χρήση του χρώματος από τη Gabrielle Chanel. Αν και ο οίκος είναι ταυτισμένος με το μαύρο, το λευκό, το μπεζ και το κόκκινο υπήρξε βασικό χρώμα της αισθητικής της Chanel ήδη από τη δεκαετία του '20.

Όσο για το κόσμημα που κοσμούσε τον λαιμό της, ήταν ένα ειδικά σχεδιασμένο κόκκινο βελούδινο τσόκερ από Lorraine Schwartz με ένα σύνολο διαμαντιών 85 καρατίων, μια πέτρα και ένα ακόμη στοιχείο που κρεμόταν στο κέντρο σε σχήμα αχλαδιού ενώ η ηθοποιός ολοκλήρωσε με ένα δαχτυλίδι 15 καρατίων το εντυπωσιακό της look.