Σταμάτα ό,τι κάνεις, ο Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της Lacoste – Σπουδαία Δευτέρα

Η καμπάνια που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι σήμερα

Ο Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ είναι ο ηθοποιός που θέλουμε να βλέπουμε στην οθόνη μας, ταλαντούχος και γοητευτικός, έχει όλα τα εφόδια για να ενσαρκώνει ρόλους καρδιοκατακτητή στο σινεμά, σκέψου τον τώρα και στην καμπάνια της Lacoste. Ναι, αυτός είναι ένας ρόλος που σίγουρα του ταιριάζει, δεν νομίζεις;

Από τον Ιανουάριο του 2025, ο Πέρεζ είναι πρεσβευτής της Lacoste και μόλις κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες από την καμπάνια του για το brand, στα οποία με τον δικό του μοναδικό τρόπο αναδεικνύει τα εσώρουχα της Lacoste.

Lacoste

O Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της Lacoste

«Το να συνοδεύω τη Lacoste στις επιδείξεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα ειδικά της projects κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ήταν βαθιά σημαντικό για μένα. Κάθε συνεργασία ήταν βαθιά σκόπιμη, ενισχύοντας μια ισχυρή σχέση που αποκαλύπτει αυτή η καμπάνια με παιχνιδιάρικη, ζωντανή ενέργεια», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Perez.

Lacoste

Μέσα από το κλείστρο της φωτογραφικής του Angelo Pennetta, τον Simon Cahn στην κινηματογραφική επιμέλεια και τον Jason Bolden στο styling, η νέα καμπάνια αποτελεί ένα «πάντρεμα» του κλασικού και του μοντέρνου και «φλερτάρει» με τη vintage αισθητική, αποτυπώνοντας την χαρακτηριστική πινελιά της μάρκας.

Μέσα από τα μικρού μήκους βίντεο και τα φωτογραφικά καρέ, η καμπάνια μεταξύ άλλων παρουσιάζει τον Περέζ σε ένα γυμναστήριο στο Παρίσι με φόντο πράσινα και άσπρα πλακάκια, τον απαθανατίζει να χαλαρώνει σε ένα παγκάκι φορώντας μόνο το μαύρο εσώρουχό του το οποίο φέρει το χαρακτηριστικό λογότυπο κροκόδειλου της μάρκας αλλά και τον καταγράφει μόνο του, σε μια πιο απελευθερωμένη και γεμάτη θετική διάθεση στιγμή να χορεύει στο μπάνιο.