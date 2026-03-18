Θάνος Μπίρκος: «Σπάει επιτέλους η ταμπέλα ότι κάποιος με παραπάνω κιλά μένει στο ράφι. Πιστέψτε με, όχι»

Ο Θάνος Μπίρκος στο vidcast του JennyGr, "Χωρίς Ταμπέλες" σχολιάζει τις ταμπέλες για την καταγωγή του, τα κιλά του ή το είδος των ρόλων που ερμηνεύει

Στο 3ο επεισόδιο της εκπομπής «Χωρίς Ταμπέλες» στο Jenny.gr, η Ελένη Μπεζιριάνογλου φιλοξενεί τον ηθοποιό Θάνο Μπίρκο. Σε μια συζήτηση πέρα από τα στερεότυπα, ο δημοφιλής ηθοποιός μιλάει για τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο με παραπάνω κιλά στην ελληνική τηλεόραση να ερωτεύεται, ποια ταμπέλα προσπάθησε η οικογένειά του να του φορέσει, αλλά και τι σχέση έχει με τα social media.

Ο Θάνος Μπίρκος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που ενσαρκώνει με τρομερή επιτυχία κωμικούς ρόλους, ενώ και στην πραγματική ζωή έχει πηγαίο χιούμορ που σε κάνει να νιώθεις άνετα μαζί του από το πρώτο λεπτό. Μαζί συζητήσαμε για το πώς η οικογένειά του ήθελε να τον κάνει δημόσιο υπάλληλο, ψάχναμε το πανεπιστημιακό πτυχίο που πήρε αλλά δεν θυμάται πού έχει βάλει και συζητήσαμε για ρόλους που σπάνε στερεότυπα -ή και το ανάποδο. Πόσο αναζωογονητικό είναι να βλέπεις στην οθόνη ότι ο έρωτας δε χωράει σε καλούπια και ξεφεύγει από το "σύνδρομο Ρωμαίος και Ιουλιέτα", όπως αναφέρει ο Θάνος.

Ο ίδιος δεν ένιωσε ποτέ να φόρεσε την ταμπέλα του δασκάλου αλλά απόλαυσε κάθε στιγμή στα μαθήματα αυτοσχεδιασμού με τους μαθητές του γιατί όπως χαρακτηριστικά λέει "τα παιδιά ήθελαν να μοιραστούν την αλήθεια τους και κανείς δεν τους την είχε ζητήσει ως τότε".

Και φυσικά, γελάσαμε λίγο παραπάνω με το "The Challenge" αυτού του επεισοδίου -που έτσι αυθαίρετα αποφάσισα να παίξουμε!

Δείτε ολόκληρο το vidcast εδώ: