Billie Kark: «Συχνά πιάνω τον εαυτό μου να περνά μικρές υπαρξιακές κρίσεις - είναι μάλλον μέρος της διαδικασίας»

Η creative artist που ένωσε την techno με το μοιρολόι και είδε τα τραγούδια της να γίνονται viral, μιλάει στο JennyGr και μας ξεναγεί στον δικό της, απόκοσμο αλλά απόλυτα ειλικρινή κόσμο.

Από το viral «Πάρτι» στο TikTok μέχρι τους πειραματισμούς του τελευταίου της album «Έρεβος», η Billie Kark (ή Βασιλεία, για τους φίλους) δεν είναι η τυπική εκπρόσωπος της folk σκηνής. Είναι μια καλλιτέχνιδα που ισορροπεί ανάμεσα στα βουνά και τα synths, ανάμεσα στην οικογενειακή παράδοση και την ανάγκη για απόλυτη δημιουργική ελευθερία. Επίσης είναι ένα πολύ γλυκό, ήρεμο κορίτσι με το οποίο χαίρεσαι να συζητάς και η οποία -όπως δηλώνει- βιώνει road rage οδηγώντας στην Αθήνα αλλά καταφέρνει να το διαχειρίζεται -εγώ ακόμα προσπαθώ. Τη συναντήσαμε λίγο πριν τις εμφανίσεις της στο Ilion Plus και μιλήσαμε για όλα όσα την καθορίζουν.

© Τζίνα Σκανδάμη

Η Βασιλεία πίσω από τη Billie

Όταν τα φώτα της σκηνής σβήνουν και η Billie Kark επιστρέφει στην καθημερινότητά της ως Βασιλεία, η αναζήτηση της ισορροπίας παραμένει η προτεραιότητά της. «Η πιο σημαντική μου συνήθεια είναι η προσπάθειά μου να διατηρώ την ψυχική μου ηρεμία, με όποιον τρόπο μπορώ κάθε φορά», εξομολογείται. «Μπορεί να είναι η γυμναστική, το τρέξιμο, ένα ήσυχο πρωινό, μια σειρά, χρόνος με φίλους ή με την οικογένειά μου». Ωστόσο, η δημιουργική ανησυχία δεν σταματά ποτέ, αφού «νιώθω ότι το μυαλό μου απασχολείται συνεχώς με τα ερωτήματα που θέτω και μέσα στο "Έρεβος"».

«Συχνά πιάνω τον εαυτό μου να περνά μικρές υπαρξιακές κρίσεις — είναι μάλλον μέρος της διαδικασίας».

© Τζίνα Σκανδάμη

Οι ρίζες και το «σχολείο» των πειραματισμών

Η σχέση της με τη μουσική δεν ήταν επιλογή, αλλά φυσική εξέλιξη. Με μητέρα πιανίστρια και πατέρα χορευτή παραδοσιακών χορών, το σπίτι της ήταν πάντα γεμάτο ερεθίσματα. «Μεγάλωσα με πολλή μουσική παιδεία. Η μαμά μου μας πήγαινε συχνά σε παραστάσεις και ταινίες και γενικά μας έφερε σε επαφή με πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Ήταν σχεδόν αυτονόητο ότι κι εγώ και τα αδέρφια μου θα έχουμε επαφή με την παράδοση μεγαλώνοντας», λέει.

Πριν καταλήξει στον ήχο που την καθιέρωσε, η Billie πέρασε από την pop, την indie και τη jazz. Δεν το θεωρεί «σχολείο», αλλά μέρος της πολυδιάστατης φύσης της. «Έχω δώσει στον εαυτό μου την ελευθερία να εκφράζει τις διαφορετικές φάσεις που περνάει. Ίσως το μόνο λάθος ήταν ότι δεν τα συγκέντρωνα σε άλμπουμ και υπάρχουν διάσπαρτα online, οπότε η ταυτότητά μου μπορεί να μπέρδευε κάποιους. Εγώ πάντως νιώθω πολύ συνειδητοποιημένη για το ποια είμαι».

Από το «Τζίντα» στο «Έρεβος»: Ο ήχος σου σκληραίνει ή εσύ νιώθεις πιο έτοιμη να εξερευνήσεις τις σκιές σου;

«Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Νιώθω πιο έμπειρη και ίσως πιο έτοιμη να κοιτάξω και τις σκοτεινές πλευρές των πραγμάτων. Ο ήχος όντως σκληραίνει λίγο, αλλά αυτό συμβαίνει φυσικά όσο μεγαλώνεις και αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα πιο σύνθετα. Δεν είναι πάντα όλα τόσο ανάλαφρα και ρόδινα».

© Τζίνα Σκανδάμη

Ποια είναι η ιδανική συνθήκη για να γεννηθεί ένα κομμάτι στο σπίτι;

«Να μην υπάρχει χρονική πίεση. Να ξέρω ότι δεν χρειάζεται σε λίγο να φύγω για κάποια υποχρέωση. Συνήθως η έμπνευση μου έρχεται αργά το βράδυ, όταν όλα έχουν ησυχάσει — αρκεί φυσικά να μην είμαι ήδη πολύ κουρασμένη».

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν προσπαθείς να κάνεις ένα «μοιρολόι» να ακούγεται «φρέσκο»;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν προσπαθώ συνειδητά να το κάνω να ακούγεται "φρέσκο". Απλώς γράφω με τον τρόπο που μου βγαίνει φυσικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ θα έγραφα ένα μοιρολόι, με βάση το προσωπικό μου γούστο και όλα αυτά που έχω ακούσει μεγαλώνοντας».

© Τζίνα Σκανδάμη

Η viral πλευρά και η επιβίωση

Το «Πάρτι» πλημμύρισε το TikTok, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν ως soundtrack της ζωής τους. Για τη Billie, αυτό ήταν μια αποκάλυψη. «Τα βίντεο των αγνώστων ήταν το πιο όμορφο κομμάτι. Ένιωσα υπέροχα που πολλοί το χρησιμοποίησαν για στιγμές με φίλους τους και όχι απαραίτητα για κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον, παρόλο που το κομμάτι μοιάζει φαινομενικά ερωτικό».

Ωστόσο, η πραγματικότητα ενός καλλιτέχνη στην Ελλάδα παραμένει σκληρή. Η ίδια παραδέχεται πως από τη μουσική «δύσκολα επιβιώνεις». Όπως παραδέχεται, κάνει και πιο εμπορικά πράγματα όταν χρειάζεται, αλλά προσπαθεί να μην αφήνει το άγχος της επιβίωσης να καθοδηγεί πλήρως τη δημιουργία της.

«Θα προτιμούσα να αλλάξω επάγγελμα αν κάποια στιγμή δεν βγαίνει οικονομικά, παρά να νιώθω ότι κάνω πράγματα που δεν θέλω απλώς για να επιβιώσω».

© Τζίνα Σκανδάμη

Tech Folk και παραμύθια

Αν η Billie Kark έπρεπε να βάλει μια ταμπέλα στη μουσική της, αυτή θα ήταν το «tech folk». Αν πάλι ήταν χαρακτήρας παραμυθιού, θα έμοιαζε με τη Merida από το Brave. «Τη φαντάζομαι να ζει σε ένα παράξενο σπίτι μέσα στο δάσος — ή ίσως να είναι σχεδόν άυλη, σαν μια παρουσία που περιπλανιέται δίπλα σε ένα ποτάμι, φορώντας κάτι που θυμίζει Robin Hood. Μια νεράιδα, αλλά μυστηριώδης και λίγο τρομακτική οντότητα. Κάτι καλό, αλλά και λίγο τρομακτικό, που εμφανίζεται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές.».

© Τζίνα Σκανδάμη

Inside Billie’s World:

Πού βρίσκει μυσταγωγία; Όχι στην Αθήνα που την «χαώνει», αλλά στα βουνά και την απέραντη φύση.

Τι ακούει στο δρόμο; «Συνήθως κάτι πολύ ήσυχο, χωρίς λόγια. Ή όταν οδηγώ πολλές φορές καταλήγω να ακούω απλώς Best 92.6».

Τι ακολουθεί; Νέα singles στο ύφος του δίσκου και στη συνέχεια πειραματισμοί με πιο εναλλακτική ηλεκτρονική μουσική, σε κατευθύνσεις όπως οι London Grammar, Bicep ή Moby.

Ραντεβού στη σκηνή: Αυτή την περίοδο, η Billie Kark εμφανίζεται στις 20 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου στο Ilion Plus μαζί με τους Ody Icon και Kbra Habibi στην παράσταση «Ανήμερα», ενώ ετοιμάζεται για ένα γεμάτο καλοκαίρι με live εμφανίσεις.