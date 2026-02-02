Αν υπήρχε βραβείο θα ήταν υποψήφιες

Μπορεί να είδαμε – και να ξεχωρίσαμε- την iconic εμφάνιση της Lady Gaga, τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και στη σκηνή, μπορεί η λεπτομέρεια στο βελούδινο κοστούμι του bad Bunny στην πλάτη να έδωσε ένα παιxνιδιάρικο και sexy twist, τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με τις εμφανίσεις των Τσάπελ Ρόουν Τεγιάνα Τέλορ και Χάιντι Κλουμ στη λαμπερή βραδιά των Grammys.

Οι τρεις διάσημες γυναίκες, η καθεμία για τον δικό της λόγο, έγιναν viral, εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους εμφανίσεις και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί.

Grammy 2026: Πώς Τσάπελ Ρόουν,Τεγιάνα Τέιλορ και Χάιντι Κλουμ «κέρδισαν» το βραβείο των πιο τολμηρών εμφανίσεων

Χάιντι Κλουμ

Αν και μας έχει συνηθίσει σε εκκεντρικές εμφανίσεις, τολμηρά outfits αλλά και λαμπερά κομμάτια στις εμφανίσεις της, η Χάιντι Κλουμ στα φετινά βραβεία Grammy, έδωσε ένα νέο νόημα στον όρο naked dress επιλέγοντας ένα one of a kind γυαλιστερό, nude φόρεμα από Marina Hoermanseder, το οποίο έμοιαζε θα μπορούσαμε να πούμε και με σώμα κούκλας Barbie.

Το ιδιαίτερο φόρεμα ήταν κατασκευασμένο από λακαρισμένο δέρμα, στερεώνονταν στο πλάι με αγκράφες και τόνιζε τη σιλουέτα της με ανάγλυφες λεπτομέρειες.



Τσάπελ Ρόουν

Αν υπάρχει ένα viral fashion moments αυτό σίγουρα δικαιώματα ανήκει στην Τσάπελ Ρόουν, η οποία, όχι μονάχα έκανε δύο εμφανίσεις, μια στο κόκκινο χαλί και μια επί σκηνής, έφερε στη μνήμη μας μια από τις εμβληματικές σκηνές στην πασαρέλα, το 1998.

Συγκεκριμένα επέλεξε ένα φόρεμα από σιφόν το οποίο κρεμόταν από δύο σκουλαρίκια στις θηλές της. Εκ πρώτης όψεως το φόρεμά της δημιουργεί πολλές ερωτήσεις, ωστόσο να σου πούμε πως πρόκειται για προσθετικά σκουλαρίκια, σαν αυτοκόλλητα ενώ το σώμα της είχε γεμίσει με ημιμόνυμα τατουάζ για χάρη της δραματικής της εμφάνισης.

Το φόρεμα της αποτελεί μια σύγχρονη αναπαράσταση του Castro Freitas ενός σετ υψηλής ραπτικής που ο αείμνηστος Manfred Thierry Mugler παρουσίασε στην πασαρέλα για τον οίκο του το 1998. Σε εκείνη την πασαρέλα, το μεταξωτό μαύρο slip φόρεμα κρεμόταν πράγματι από αληθινά σκουλαρίκια και όχι προσθετικά και μάλιστα, πριν την αναβίωση της εμφάνισης αυτής είχαμε δει ακόμη ένα παρόμοιο στην πασαρέλα του οίκου Mugler για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Φυσικά η Τσάπελ Ρόουν δεν στάθηκε μονάχα σε αυτή την εμφάνιση. Ανεβαίνοντας στη σκηνή φόρεσε ένα φόρεμα σε off white απόχρωση, από Rodarte, το οποίο είχαμε δει στη ready to wear συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2007, με cut out και ντραπέ λεπτομέρειες.

Τεγιάνα Τέιλορ

Τέλος, η Τεγιάνα Τέιλορ απέδειξε για ακόμη μια φορά πως έχει αίσθηση του στιλ αλλά και μια εντυπωσιακή σιλουέτα.

Συγκεκριμένα φόρεσε ένα ειδικά κατασκευασμένο φόρεμα του οίκου Tom Ford by Haider Ackermann σε μπρούτζινο χρώμα,με κρύσταλλα, ασύμμετρη γραμμή και βαθιά κοψίματα που αναδείκνυαν με τον καλύτερο τρόπο τους γυμνασμένους κοιλιακούς της.