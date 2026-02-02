H 86η απονομή των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε με τις εμφανίσεις των σταρ στο κόκκινο χαλί, για ακόμη μια χρονιά να μην περνούν απαρατήρητες.

Τα Grammy 2026, η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής έλαβαν χώρα στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και οι αξέχαστες στιγμές ήταν πολλές, μεταξύ άλλων όμως ξεχωρίζουμε τα fashion moments όπως τη στιγμή που ο Bad Bunny, ντυμένος με ένα βελούδινο σμόκιν από τον οίκο Schiaparelli με ένα twist στην πλάτη παρέλαβε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos» αλλά και τη στιγμή που η Lady Gaga ερμήνευσε το «Abracadabra» αλλάζοντας το εκκεντρικό σύνολό της γεμάτο μαύρα πούπουλα από Matières Fécales και φορώντας ένα vintage σύνολο από τη χειμερινή συλλογή του Alexander McQueen για το 2009.

Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της λαμπερής βραδιάς

Καταλαβαίνεις που το πάω και ναι, για ακόμη μια χρονιά οι παρευρισκόμενοι βρήκαν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από τις στιλιστικές τους επιλογές και εμείς την ευκαιρία να σχολιάσουμε τις επιλογές τους. Άλλοι με πιο ρομαντικό vibe, όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ την οποία είδαμε με custom Valentino, και άλλοι με πιο rock διάθεση, όπως η Μάιλι Σάιρους με Celine και εκκεντρικά Pomellato κοσμήματα, επέλεξαν κομμάτια υψηλής ραπτικής και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό.

Στη λίστα με τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις σίγουρα η Άντισον Ραέ, η οποία με ένα ολόλευκό φόρεμα από τον οίκο Alaïa έφερε στο κόκκινο χαλί ένα πριγκιπικό vibe ενώ από τον ίδιο οίκο η Χάιλι Μπίμπερ επέλεξε ένα μαύρο maxi στράπλες φόρεμα για μια πιο δραματική εμφάνιση.

Δες παρακάτω τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Grammys

Doechii με Givenchy

Valentina Ferrer με Zuhair Murad PF26

Chappell Roan στη δεύτερη εμφάνισή της με Rodarte FW07 RTW

Lady Gaga στην πρώτη εμφάνισή της με custom Matières Fécales

Chrissy Teigen με Caroline’s Couture

Kesha με Atelier Biser

Doechii μεcustom Roberto Cavalli

Hailey Bieber με Alaïa

Karol G με Paolo Sebastian FW25 RTW

Bad Bunny με custom Schiaparelli Haute Couture

Miley Cyrus με Celine

Kelsea Ballerini με custom Etro

Sabrina Carpenter με custom Valentino

Addison Rae με Alaïa

Olivia Dean με Chanel

Lady Gaga στη δεύτερη εμφάνισή της επί σκηνής με Alexander McQueen FW09 RTW