Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της λαμπερής βραδιάς
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
2 Φεβρουαρίου 2026
Τα Grammy 2026, η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής έλαβαν χώρα στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και οι αξέχαστες στιγμές ήταν πολλές, μεταξύ άλλων όμως ξεχωρίζουμε τα fashion moments όπως τη στιγμή που ο Bad Bunny, ντυμένος με ένα βελούδινο σμόκιν από τον οίκο Schiaparelli με ένα twist στην πλάτη παρέλαβε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos» αλλά και τη στιγμή που η Lady Gaga ερμήνευσε το «Abracadabra» αλλάζοντας το εκκεντρικό σύνολό της γεμάτο μαύρα πούπουλα από Matières Fécales και φορώντας ένα vintage σύνολο από τη χειμερινή συλλογή του Alexander McQueen για το 2009.
Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της λαμπερής βραδιάς
Καταλαβαίνεις που το πάω και ναι, για ακόμη μια χρονιά οι παρευρισκόμενοι βρήκαν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από τις στιλιστικές τους επιλογές και εμείς την ευκαιρία να σχολιάσουμε τις επιλογές τους. Άλλοι με πιο ρομαντικό vibe, όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ την οποία είδαμε με custom Valentino, και άλλοι με πιο rock διάθεση, όπως η Μάιλι Σάιρους με Celine και εκκεντρικά Pomellato κοσμήματα, επέλεξαν κομμάτια υψηλής ραπτικής και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό.
Στη λίστα με τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις σίγουρα η Άντισον Ραέ, η οποία με ένα ολόλευκό φόρεμα από τον οίκο Alaïa έφερε στο κόκκινο χαλί ένα πριγκιπικό vibe ενώ από τον ίδιο οίκο η Χάιλι Μπίμπερ επέλεξε ένα μαύρο maxi στράπλες φόρεμα για μια πιο δραματική εμφάνιση.
Δες παρακάτω τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Grammys
Doechii με Givenchy
Valentina Ferrer με Zuhair Murad PF26
Chappell Roan στη δεύτερη εμφάνισή της με Rodarte FW07 RTW
Lady Gaga στην πρώτη εμφάνισή της με custom Matières Fécales
Chrissy Teigen με Caroline’s Couture
Kesha με Atelier Biser
Doechii μεcustom Roberto Cavalli
Hailey Bieber με Alaïa
Karol G με Paolo Sebastian FW25 RTW
Bad Bunny με custom Schiaparelli Haute Couture
Miley Cyrus με Celine
Kelsea Ballerini με custom Etro
Sabrina Carpenter με custom Valentino
Addison Rae με Alaïa
Olivia Dean με Chanel
Lady Gaga στη δεύτερη εμφάνισή της επί σκηνής με Alexander McQueen FW09 RTW
Η μόδα αλλάζει — και το JennyGr είναι πάντα μπροστά. Ακολούθησέ μας στο Google News για daily fashion inspo.