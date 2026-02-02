Grammy 2026: Από το ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ στην ιστορία που έγραψε ο Bad Bunny - Η λίστα με τους νικητές της βραδιάς

Τα βραβεία Grammy 2026 ανέδειξαν τους top καλλιτέχνες της περασμένης χρονιάς - σε μια γιορτή γεμάτη μουσική, συγκίνηση και ηχηρά μηνύματα.

Τα Grammy Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες, με τον Τρέβορ Νόα να παρουσιάζει την τελετή για έκτη και τελευταία φορά. Από την αρχή της βραδιάς ξεχώρισε ο Κέντρικ Λαμάρ, ο οποίος όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ του Jay-Z ως ο ράπερ με τα περισσότερα Grammy στην ιστορία (27 συνολικά), αλλά σάρωσε σε σημαντικές κατηγορίες, όπως Best Rap Album για το GNX, Record of the Year για το “Luther”, Best Rap Performance και Best Rap Song.

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με ισπανόφωνο άλμπουμ που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς, για το Debí Tirar Más Fotos, ενώ παρέλαβε και δύο ακόμα βραβεία, το Best Global Music Performance και το Best Música Urbana Album. Στον λόγο του ευχαρίστησε θερμά το κοινό του Πουέρτο Ρίκο, αλλά και τους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τις πατρίδες τους, κυνηγώντας τα όνειρά τους.

Στη μεγάλη κατηγορία Song of the Year, η Μπίλι Άιλις ήταν εκείνη που επικράτησε, κερδίζοντας το βραβείο για το τραγούδι “Wildflower”. Η Ολίβια Ντιν αναδείχθηκε Best New Artist, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο υποσχόμενα και ταλαντούχα νέα πρόσωπα στη μουσική σκηνή.

Στο pop και dance πεδίο, η Lady Gaga είχε, επίσης, μια δυνατή βραδιά, παίρνοντας τα βραβεία Best Pop Vocal Album για το Mayhem και Best Dance Pop Recording για το “Abracadabra”. Παράλληλα, η Lola Young απέσπασε το Best Pop Solo Performance για το “Messy”, σε μια συγκινητική επιστροφή, μετά από μια δύσκολη περίοδο με προβλήματα υγείας.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy ήταν η κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση και τα ηχηρά μηνύματα πολλών καλλιτεχνών. Η Μπίλι Άιλις, αφού κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς για το “Wildflower”, θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών. Αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους της, δήλωσε με σαφήνεια ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη» και εξέφρασε την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για δικαιοσύνη. Με την ομιλία της να περιλαμβάνει μια ξεκάθαρη αντίθεση στην ενεργό πολιτική της ICE - είπε χαρακτηριστικά την ατάτα “f@@k ICE” - κέρδισε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων στην αίθουσα.

Ανάλογες κοινωνικές αναφορές έγιναν και από άλλους καλλιτέχνες. Ο Bad Bunny, κατά την παραλαβή του Grammy για το Best Música Urbana Album και Album of the Year, άνοιξε τον λόγο του με το σύνθημα «ICE out», καταδικάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστών και τονίζοντας πως «δεν είμαστε ζώα, ούτε ξένοι - είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί».

Στη σκηνή των βραβείων Grammy επέστρεψε και ο Χάρι Στάιλς - λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του - προκειμένου να απονείμει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η λίστα με τους νικητές των Grammy:

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Τραγούδι της Χρονιάς

Billie Eilish – Wildflower

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Lola Young – Messy

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Lady Gaga – Mayhem

Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

Jelly Roll – Beautifully Broken

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar – GNX

Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Lady Gaga – Abracadabra

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Καλύτερο Rap Τραγούδι

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Leon Thomas – Mutt

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Turnstile – Never Enough

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Turnstile – Birds

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Kehlani – Folded

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

The Cure – Songs of a Lost World

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Zach Top – Ain’t In It for My Health

Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List

Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

The Cure – Alone

Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

Sinners

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Doechii – Anxiety

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)

Καλύτερο Folk Άλμπουμ

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Tame Impala – End of Summer

Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Tyla – PUSH 2 START

Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Παραγωγός της Χρονιάς

Cirkut

Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen