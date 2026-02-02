Grammy 2026: Από το ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ στην ιστορία που έγραψε ο Bad Bunny - Η λίστα με τους νικητές της βραδιάς
2 Φεβρουαρίου 2026
Τα Grammy Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες, με τον Τρέβορ Νόα να παρουσιάζει την τελετή για έκτη και τελευταία φορά. Από την αρχή της βραδιάς ξεχώρισε ο Κέντρικ Λαμάρ, ο οποίος όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ του Jay-Z ως ο ράπερ με τα περισσότερα Grammy στην ιστορία (27 συνολικά), αλλά σάρωσε σε σημαντικές κατηγορίες, όπως Best Rap Album για το GNX, Record of the Year για το “Luther”, Best Rap Performance και Best Rap Song.
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με ισπανόφωνο άλμπουμ που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς, για το Debí Tirar Más Fotos, ενώ παρέλαβε και δύο ακόμα βραβεία, το Best Global Music Performance και το Best Música Urbana Album. Στον λόγο του ευχαρίστησε θερμά το κοινό του Πουέρτο Ρίκο, αλλά και τους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τις πατρίδες τους, κυνηγώντας τα όνειρά τους.
Στη μεγάλη κατηγορία Song of the Year, η Μπίλι Άιλις ήταν εκείνη που επικράτησε, κερδίζοντας το βραβείο για το τραγούδι “Wildflower”. Η Ολίβια Ντιν αναδείχθηκε Best New Artist, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο υποσχόμενα και ταλαντούχα νέα πρόσωπα στη μουσική σκηνή.
Στο pop και dance πεδίο, η Lady Gaga είχε, επίσης, μια δυνατή βραδιά, παίρνοντας τα βραβεία Best Pop Vocal Album για το Mayhem και Best Dance Pop Recording για το “Abracadabra”. Παράλληλα, η Lola Young απέσπασε το Best Pop Solo Performance για το “Messy”, σε μια συγκινητική επιστροφή, μετά από μια δύσκολη περίοδο με προβλήματα υγείας.
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy ήταν η κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση και τα ηχηρά μηνύματα πολλών καλλιτεχνών. Η Μπίλι Άιλις, αφού κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς για το “Wildflower”, θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών. Αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους της, δήλωσε με σαφήνεια ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη» και εξέφρασε την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για δικαιοσύνη. Με την ομιλία της να περιλαμβάνει μια ξεκάθαρη αντίθεση στην ενεργό πολιτική της ICE - είπε χαρακτηριστικά την ατάτα “f@@k ICE” - κέρδισε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων στην αίθουσα.
Ανάλογες κοινωνικές αναφορές έγιναν και από άλλους καλλιτέχνες. Ο Bad Bunny, κατά την παραλαβή του Grammy για το Best Música Urbana Album και Album of the Year, άνοιξε τον λόγο του με το σύνθημα «ICE out», καταδικάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστών και τονίζοντας πως «δεν είμαστε ζώα, ούτε ξένοι - είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί».
Στη σκηνή των βραβείων Grammy επέστρεψε και ο Χάρι Στάιλς - λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του - προκειμένου να απονείμει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς.
Η λίστα με τους νικητές των Grammy:
Άλμπουμ της χρονιάς
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Ηχογράφηση της Χρονιάς
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Τραγούδι της Χρονιάς
Billie Eilish – Wildflower
Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία
Lola Young – Messy
Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ
Lady Gaga – Mayhem
Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ
Jelly Roll – Beautifully Broken
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
Kendrick Lamar – GNX
Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση
Lady Gaga – Abracadabra
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Καλύτερο Rap Τραγούδι
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off
Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
Leon Thomas – Mutt
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
Turnstile – Never Enough
Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ
FKA twigs – Eusexua
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Καλύτερη Metal Ερμηνεία
Turnstile – Birds
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
Kehlani – Folded
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Καλύτερο R&B Τραγούδι
Kehlani – Folded
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ
The Cure – Songs of a Lost World
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ
Zach Top – Ain’t In It for My Health
Καλύτερη Global Music Ερμηνεία
Bad Bunny – EoO
Καλύτερο Rock Τραγούδι
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Καλύτερο Country Τραγούδι
Tyler Childers – Bitin’ List
Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία
The Cure – Alone
Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα
Sinners
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
Doechii – Anxiety
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα
Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)
Καλύτερο Folk Άλμπουμ
I’m With Her – Wild and Clear and Blue
Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση
Tame Impala – End of Summer
Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία
Tyla – PUSH 2 START
Καλύτερη Jazz Ερμηνεία
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία
Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Παραγωγός της Χρονιάς
Cirkut
Στιχουργός της Χρονιάς
Amy Allen