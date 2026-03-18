Το φόρεμα της Λίζα Ρίνα στα Oscars 2026 ήταν φτιαγμένο από σχεδόν 5 κιλά ανθρώπινων μαλλιών – Το λες και creepy

Στις 15 Μαρτίου 2026, στο καθιερωμένο viewing party των Oscars που διοργανώνει το Elton John AIDS Foundation, η Λίζα Ρίνα κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με μία από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, η Λίζα Ρίνα εμφανίστηκε με ένα couture φόρεμα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ανθρώπινα μαλλιά, δίνοντας μια νέα διάσταση στην έννοια του red carpet fashion.

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Η Ρίνα, η οποία έχει συνδέσει την εικόνα της με τα εμβληματικά της μαλλιά, επέλεξε να τα «μεταφέρει» συμβολικά σε όλο της το look, μετατρέποντας ένα στοιχείο της ταυτότητάς της σε πρωταγωνιστικό στοιχείο της εμφάνισής της.

Το φόρεμα, δημιουργία του σχεδιαστή Christian Cowan, ξεχώρισε τόσο για την υλικότητά, όσο και για τη δομή του. Φτιαγμένο από 11 pounds ανθρώπινων μαλλιών, ηθικής προέλευσης, σχεδόν 5 κιλά μαλλιών δηλαδή, αν και κάπως creepy, τολμώ να πω πως ήταν εντυπωσιακό.

Στο επάνω μέρος, οι τούφες μαλλιών σχημάτιζαν ένα strapless μπούστο με έντονες πλέξεις που δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό εφέ ενώ προς τα κάτω το σχέδιο «άνοιγε» σε μια πιο ρευστή, μακριά φούστα που κινούνταν απαλά, δίνοντας μια σχεδόν αιθέρια αίσθηση.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη εμφάνιση να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η εικόνα της, αλλά και η ιδέα πίσω από αυτήν. Ο Cowan θέλησε να φέρει τα μαλλιά στο επίκεντρο, όχι ως συμπληρωματικό στοιχείο, αλλά ως το ίδιο το ρούχο. Με αυτόν τον τρόπο, το look λειτουργεί σαν ένας φόρος τιμής στην τέχνη του hairstyling και στη δημιουργική διαδικασία που κρύβεται πίσω από κάθε red carpet εμφάνιση.

Σε μια εποχή που το red carpet συχνά κινείται ανάμεσα στο εντυπωσιακό και το προβλέψιμο, αυτή η εμφάνιση ήρθε να υπενθυμίσει ότι η μόδα μπορεί ακόμη να εκπλήσσει. Και μπορεί η Λίζα Ρίνα να μην διεκδικούσε κάποιο Oscar αλλά σίγουρα κέρδισε το βραβείο της πιο εκκεντρικής εμφάνισης.