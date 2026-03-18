"Something old, something new, something borrowed, something blue"

Λίγο μετά την αποκάλυψη ότι η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν, και αφού κυκλοφόρησαν μερικές γαμήλιες φωτογραφίες τους, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν ΑΙ, η ηθοποιός έκανε μια έξοδο με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «The Drama» και φόρεσε ένα φόρεμα το οποίο είχε ξαναφορέσει το μακρινό 2015.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη η ηθοποιός τράβηξε την προσοχή φορώντας ένα κλασικό βικτωριανό φόρεμα από Vivienne Westwood, το ίδιο που είχε φορέσει 11 χρόνια πριν, σε μια από τις εμβληματικές της εμφανίσεις στα Όσκαρ.

Ζεντάγια: Με ολόλευκο φόρεμα που είχε φορέσει 11 χρόνια πριν στα Όσκαρ

«Κάναμε ένα brainstorming με τον στιλίστα Λο Ρόουτς για το πώς θα ντυνόμουν θεματικά για αυτή την ταινία και θυμήθηκα κάπως τη φράση, "Something old, something new, something borrowed, something blue"», είπε η Ζεντάγια στο Variety στην πρεμιέρα του «The Drama» και, αναπολώντας τα βραβεία Όσκαρ του 2015, συνέχισε: «Ήταν μια τόσο σημαντική στιγμή για μένα, την κοινότητά μου, για τους αγαπημένους μου, και ένιωσα ότι ήταν σωστό (να επιλέξει το φόρεμα αυτό). Και τυχαίνει επίσης να είναι νυφικό, οπότε αυτό λειτουργεί».

Αξίζει να πούμε πως, στην ταινία «The Drama», του σεναριογράφου - σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μπόργκλι, η Ζεντάγια ως Έμμα Χάρντγουντ κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο και υποδίεται μια υπάλληλο βιβλιοπωλείου από τη Λουιζιάνα, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Τσάρλι Τόμσον, ενσαρκώνει τον διευθυντή του Βρετανικού μουσείου. Στην ταινία, απέχουν μέρες από το να παντρευτούν, αλλά η σχέση τους παίρνει μια καταστροφική τροπή λίγο πριν τον γάμο.