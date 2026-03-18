Ζεντάγια: «Οι φωτογραφίες γάμου που κυκλοφόρησαν ήταν ΑΙ, όλος ο κόσμος ξεγελάστηκε»

Η ηθοποιός πάντως δεν επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ

Στις αρχές Μαρτίου η είδηση πως η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν, ταξίδεψε σε κάθε ψηφιακή γωνιά του διαδικτύου. Το ζευγάρι του Χόλιγουντ, που κρατά χαμηλό προφίλ, έκανε τους πάντες να αναζητούν έστω και μία λεπτομέρεια για τον γάμο του. Και όταν κάτι γίνεται viral, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον δεδομένη. Για παράδειγμα, θα είδατε τι έγινε με την επίσκεψη του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα - όλος ο κόσμος «φωτογραφήθηκε» μαζί του. Κάτι που πολλοί πίστεψαν, δυστυχώς.

Στην περίπτωση της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ, τη στιγμή που έγινε η αποκάλυψη, οι πρώτες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν στα social media. Οι περισσότεροι χρήστες πραγματικά πίστεψαν πως ήταν αληθινές, γιατί κατά βάση δεν είχαν λόγο να μην το πιστέψουν. Δεν είναι άλλωστε όλοι τόσο παρατηρητικοί για να αντιληφθούν πως αυτές ήταν απλά δημιουργία μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ζεντάγια λοιπόν σχολίασε με χιούμορ, αλλά και με έκπληξη, τις εν λόγω φωτογραφίες, δηλώνοντας πως «δημοσιεύτηκαν δεκάδες τέτοιες και πολλοί άνθρωποι τις πέρασαν για αληθινές». Η ηθοποιός, μάλιστα, περιέγραψε και ότι στην καθημερινότητά της, άγνωστοι την πλησίαζαν λέγοντάς της πόσο όμορφες ήταν οι φωτογραφίες του «γάμου» της. Τόνισε, επίσης, ότι δεν ξεγελάστηκαν μόνο οι θαυμαστές, αλλά και άτομα από τον περίγυρό της. Κάποιοι θεώρησαν πως ο γάμος ήταν αληθινός, εκφράζοντας παράπονα που δεν είχαν λάβει πρόσκληση.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ φαίνονται να ποζάρουν ντυμένοι νύφη και γαμπρός, με φόντο την λίμνη Κόμο στην Ιταλία. Αν και σε ορισμένες υπήρχε διευκρίνιση ότι οι εικόνες αποτελούν δημιουργία μέσω AI, όπως γράφει το BBC, πολλοί χρήστες δεν την πρόσεξαν.

Βέβαια, το αν ο γάμος έγινε ή όχι, η Ζεντάγια δεν το επιβεβαίωσε. Ωστόσο, στα βραβεία Όσκαρ, η ηθοποιός φορούσε βέρα.

Η είδηση του γάμου ήρθε από τον στυλίστα της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του ότι η τελετή είχε ήδη γίνει χωρίς να το αντιληφθούν τα μέσα ενημέρωσης. Σύντομα, οι εικασίες έγιναν εντονότερες όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε να φορά ένα χρυσό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι.