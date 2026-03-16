Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στα Oscars, φορώντας τη βέρα της - Και επιβεβαίωσε επίσημα τον γάμο με τον Τομ Χόλαντ

Είναι επίσημο: Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν, όπως μαρτύρησε η βέρα στο χέρι της ηθοποιού κατά τη διάρκεια των Oscars 2026.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ είναι πια γεγονός! Γι’ ακόμα μια χρονιά, η μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή συγκέντρωσε τα βλέμματα του πλανήτη, με τους νικητές, τις ιστορικές στιγμές, τους παρουσιαστές και φυσικά τους A-Listers να κερδίζουν την προσοχή. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που έδωσαν το «παρών» ήταν και η Ζεντάγια, το όνομα της οποίας μονοπώλησε το ενδιαφέρον των lifestyle μέσων τις τελευταίες ημέρες. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τον «φημολογούμενο» γάμο της με τον Τομ Χόλαντ.

Η 29χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο γεγονός - χωρίς να πει ούτε μια λέξη. Για την ακρίβεια, η βέρα στο δάχτυλό της μαρτύρησε πως εκείνη και ο επί χρόνια σύντροφός της, Τομ Χόλαντ, πράγματι παντρεύτηκαν. Και ας μην το πήρε είδηση κανείς. Η Ζεντάγια φορούσε τη βέρα της στο ίδιο δάχτυλο με το μονόμετρο της πρότασης γάμου, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους fans και τα δημοσιογραφικά μέσα. Για την ακρίβεια, όλοι είχαν εστιάσει εκεί, με τα ζουμαρίσματα να μην έχουν τέλος.

Getty Images

Η ίδια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον - με τον οποίο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «The Drama» που θα κυκλοφορήσει προσεχώς στις κινηματογραφικές αίθουσες - ανέβηκαν στη σκηνή του Dolby Theatre, προκειμένου να απομείνουν το Όσκαρ για την Καλύτερη Σκηνοθεσία. Η Ζεντάγια επέλεξε να φορέσει ένα καφέ Louis Vuitton φόρεμα, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον ένα κλασικό και κομψό μαύρο κοστούμι. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα Rolex ρολόι, ωστόσο όλοι επικεντρωθήκαμε στη βέρα που κοσμούσε το δάχτυλό της.

Μπορεί το ζευγάρι να μην έχει μιλήσει δημόσια για τον γάμο του, εμμένοντας στη στάση του να κρατά την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως η εν λόγω εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Ο γάμος έγινε και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.



