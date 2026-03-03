Ζεντάγια & Τομ Χόλαντ στην πρώτη φωτογραφία του γάμου τους - Θα μπορούσε να ‘ναι βγαλμένη από ταινία

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του στιλίστα Λο Ρόουτς, ότι η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν, έχουμε την πρώτη φωτογραφία.

Γι’ ακόμα μια φορά, το ρητό που υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, επιβεβαιώνεται. Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν κρυφά - και όχι δεν πρόκειται πλέον για φήμη, αλλά για είδηση. Το ομορφότερο ζευγάρι του Χόλιγουντ επισφράγισε την αγάπη του με έναν θρησκευτικό γάμο, στον οποίο έγιναν όλα όπως ακριβώς τα είχε ονειρευτεί. Αν και ανήκουν στην κατηγορία των πιο διάσημων ηθοποιών του πλανήτη, κατάφεραν να κρατήσουν μυστική αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Κι ενώ όλοι γνωρίζαμε για τον αρραβώνα τους και περιμέναμε με χαρά τον γάμο τους, ο στιλίστας Λο Ρόουτς αποκάλυψε κατά τη διάρκεια των Actor Awards, πως Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς. Η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέχρι που λίγες ώρες αργότερα είδε το φως της δημοσιότητας η πρώτη φωτογραφία του ζευγαριού από το μυστήριο. Και αλήθεια, μοιάζει να είναι βγαλμένη από σκηνή ταινίας.

Η πρώτη φωτογραφία από τον γάμο των Ζεντάγια - Τομ Χόλαντ

Στο «κλικ» που πρωταγωνιστεί στα social media και στον ξένο τύπο, βλέπουμε τη Ζεντάγια να φοράει ένα δαντελένιο νυφικό με τιράντες και ένα μακρύ πέπλο, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα έναν εντυπωσιακό κότσο. Από την άλλη, ο Τομ Χόλαντ φοράει ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα. Στην εν λόγω φωτογραφία, ο ηθοποιός βάζει τη βέρα της Ζεντάγια, με τους δυο τους να φαίνονται χαμογελαστοί, συγκινημένοι και πολύ χαρούμενοι για τον γάμο τους. Στη φωτογραφία φαίνεται ακόμη ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο, αλλά και τα λευκά τριαντάφυλλα της διακόσμησης.

Η σχέση της Ζεντάγια με τον Τομ Χόλαντ ξεκίνησε το 2016 στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming, όπου γνωρίστηκαν και ανέπτυξαν στενή φιλία που γρήγορα τροφοδότησε φήμες για κάτι παραπάνω, αν και τότε και οι δύο το διέψευδαν. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκαν ξανά στις ταινίες του Spider-Man, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική ζωή τους. Το καλοκαίρι του 2021 επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά η σχέση τους όταν δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες τους να φιλιούνται, ενώ από τότε κάνουν επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις, μιλώντας με σεβασμό και θαυμασμό ο ένας για τον άλλον σε συνεντεύξεις τους.

