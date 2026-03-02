Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν - Η ανακοίνωση που εξέπληξε τους fans τους

Αυτό κι αν είναι έκπληξη: Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια κατάφεραν να παντρευτούν υπό άκρα μυστικότητα. Το ομορφότερο ζευγάρι του Χόλιγουντ είναι πια love and married

Παντρεύτηκαν ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια; Όλα δείχνουν πως «ναι» - τουλάχιστον σύμφωνα με την αποκάλυψη του στιλίστα Λο Ροουτς, στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο γάμος έχει ήδη γίνει - τον χάσατε!», ενώ όταν ρωτήθηκε αν όσα είπε ήταν αλήθεια, επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του με χιούμορ, σχολιάζοντας «είναι αλήθεια».

Όπως ήταν λογικό, η αποκάλυψη για τον γάμο της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή μέσα, καθώς το ζευγάρι φημίζεται για την επιμονή του να διατηρεί την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί, λοιπόν, όλοι να περιμέναμε πώς και πώς να δούμε αυτόν τον γάμο, όμως φαίνεται πως οι ταλαντούχοι ηθοποιοί είχαν εντελώς άλλα σχέδια γι’ αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της κοινής διαδρομής τους.

Σε συνεντεύξεις τους, τόσο η Ζεντάγια όσο και ο Τομ Χόλαντ έχουν μιλήσει ανοιχτά για το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουν την ιδιωτικότητα της σχέσης τους. Η Ζεντάγια έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως θέλει οι προσωπικές στιγμές να είναι για εκείνους, ενώ ο Τομ Χόλαντ έχει αναφέρει ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη διακριτικότητα.

Κι ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τη χαρμόσυνη είδηση, τα lifestyle μέσα προσπαθούν να μάθουν, αν ο ισχυρισμός του Λο Ρόουτς ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα. Πάντως για εμάς, δεν είναι καθόλου απίθανο η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί σε μια κλειστή και άκρως ιδιωτική τελετή, επισφραγίζοντας την αγάπη τους με λίγους και καλούς ανθρώπους.

Getty Images @Emma McIntyre

Να θυμίσουμε πως το lovestory τους ξεκινά το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Spider‑Man: Homecoming. Παρά τις φήμες για ειδύλλιο, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2021, ενώ το 2025 η Ζεντάγια εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες, φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες ότι αρραβωνιάστηκε τον Τομ Χόλαντ.

Getty Images

Οι θαυμαστές των δύο ηθοποιών συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά κάθε εμφάνιση του ζευγαριού και να παρατηρούν κάθε ένδειξη, προκειμένου να διαπιστώσουν, αν ισχύει ή όχι η είδηση του γάμου τους.

