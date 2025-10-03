Ο Τομ Χόλαντ διόρθωσε δημοσιογράφο που αποκάλεσε τη Ζεντάγια “κοπέλα” του: “Είναι αρραβωνιαστικιά μου”

Ο Τομ Χόλαντ ανέβηκε - κι άλλο - στα μάτια μας.

Ο Τομ Χόλαντ έχει επιλέξει να πορεύεται στον λαμπερό και, μερικές φορές, «τυφλωτικό», χώρο της showbiz, κρατώντας χαμηλό προφίλ. Τι κι αν είναι μόλις 29 χρονών, τι κι αν μετρά πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες, όπως Spider-Man, Εκδικητές, Captain America, τι κι αν έχει στην κατοχή του δεκάδες βραβεία, δεν παύει να είναι προσγειωμένος, στοχεύοντας συνεχώς στην προσωπική εξέλιξη. Παράλληλα, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό και στηρίζει τη σύντροφό του και, επίσης, επιτυχημένη ηθοποιό, Ζεντάγια.

Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2016, ωστόσο έγιναν επίσημα ζευγάρι το 2021 και από τότε παραμένουν μαζί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα, ο Τομ Χόλαντ έκανε πρόταση γάμου στη Ζεντάγια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2024, με τις δύο οικογένειες να γιορτάζουν την επισημοποίηση της σχέσης τους. Πηγαίνοντας κόντρα στη φιλοσοφία του Χόλιγουντ, το ζευγάρι είναι ήπιων τόνων, κρατώντας την ιδιωτική ζωή του στο «παρασκήνιο».

Getty Images

Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τη Ζεντάγια

Με αφορμή τη νέα ταινία του Spider-Man, ο Τομ Χόλαντ βρέθηκε σε τηλεοπτικό πλατό και απάντησε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Ένας από αυτούς αναφέρθηκε στη μέλλουσα σύζυγό του, Ζεντάγια, αποκαλώντας την «κοπέλα» του. Τότε, ο Τομ Χόλαντ τον διέκοψε, κάνοντας - ως σωστός κύριος - την απαραίτητη διόρθωση. «Έφερα την κόρη μου και γνώρισε την κοπέλα σου. Ένιωσα πατέρας της χρονιάς», ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου, με τον ηθοποιό να τον διορθώνει, λέγοντας πως είναι «αρραβωνιαστικιά» του.

Κάπως έτσι, ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση του αρραβώνα του με τη Ζεντάγια. Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών, στα τέλη του 2024. Αν και δεν έχουν προβεί σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον πατέρα του ηθοποιού, Ντόμινικ Χόλαντ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Patreon, ανέφερε πως ο γιος του αγόρασε δαχτυλίδι και ζήτησε την άδεια του πατέρα της Ζεντάγια, πριν κάνει πρόταση γάμου.

«Ο χώρος της showbiz είναι συχνά σκληρός για τις σχέσεις. Κι όμως, ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια με εντυπωσιάζουν συνεχώς με την ωριμότητα και τη σταθερότητά τους», είχε γράψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη χαρά του για τη δύναμη της αγάπης τους. Όσον αφορά στα σχέδια γάμου, φαίνεται πως δεν συγκαταλέγονται στο προσεχές πρόγραμμα του ζευγαριού. Ο προσωπικός στυλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, αποκάλυψε το καλοκαίρι, ότι η Ζεντάγια είναι απόλυτα αφοσιωμένη στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Dune» και πως, προς το παρόν, δεν έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο της.

Το 2021, ο Τομ Χόλαντ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως «είναι δύσκολο να ζεις έναν έρωτα υπό το βλέμμα όλου του κόσμου. Είναι κάτι που με αγχώνει περισσότερο απ’ ό,τι η δουλειά μου». Η πορεία, ωστόσο, έδειξε, πως οι δυο τους ξέρουν τον τρόπο. Δεν αποτελούν, άλλωστε, τυχαία ένα από τα πιο αγαπημένα και όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

