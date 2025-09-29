Η πρώτη ανάρτηση του Τομ Χόλαντ μετά τον τραυματισμό στο κεφάλι, στα γυρίσματα του Spider-Man

Ο ηθοποιός είπε πως είναι καλά και αναρρώνει, ενώ τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν ξανά

Ο Τομ Χόλαντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία Spider-Man, την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ηθοποιός έπεσε, ενώ βρισκόταν στα Leavesden Studios, χτυπώντας το κεφάλι του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πώς έπαθε διάσειση και πως θα χρειαζόταν κάποιες μέρες για να αναρρώσει. Ωστόσο, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Τομ Χόλαντ έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τον τραυματισμό του, με αφορμή τη φιλανθρωπική εκδήλωση του του «The Brothers Trust», που διευθύνει μαζί με τα τρία αδέρφια του. Ο ηθοποιός ζήτησε και συγγνώμη για την πρόωρη αποχώρησή του και ευχαρίστησε τους γονείς του για αυτή την υπέροχη βραδιά.

Η ανάρτηση του Τομ Χόλαντ:

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας

Τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας Spider-Man ξεκίνησαν ξανά σήμερα, όπως γράφει ο Independent, στην πόλη Hampshire. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, βλέπουμε μια σκηνή με τον ήρωα, αλλά δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για κασκαντέρ ή για τον Τομ Χόλαντ.

Ο Τομ Χόλαντ περιέγραψε την ταινία Spider-Man: Brand New Day ως ένα νέο ξεκίνημα. «Ξέρω ότι σας αφήσαμε με ένα τεράστιο cliffhanger στο τέλος του No Way Home , οπότε το Spider-Man: Brand New Day είναι μια νέα αρχή. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».