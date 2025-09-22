Ατύχημα για τον ηθοποιό στα γυρίσματα του Spider-Man.

Ο Τομ Χόλαντ εδώ και αρκετούς μήνες έχει αφοσιωθεί στον ρόλο του Spider-Man, με τα γυρίσματα να είναι καθημερινά και πολύωρα. Ο ηθοποιός - που μόλις στα 29 χρόνια του έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις με το υποκριτικό ταλέντο του - δούλεψε σκληρά και γι’ αυτό το project, καθώς ο πήχης είναι πολύ ψηλά και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ατύχημα για τον Τομ Χόλαντ στα γυρίσματα του Spider-Man

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Τομ Χόλαντ είχε ένα σοβαρό ατύχημα την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τη νέα ταινία του Spider-Man. Ο ηθοποιός έπεσε, ενώ βρισκόταν στα Leavesden Studios, χτυπώντας το κεφάλι του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει πάθει διάσειση, συνεπώς χρειάζεται ξεκούραση και προσοχή.

Όπως ήταν λογικό, ο Τομ Χόλαντ θα βρεθεί για μερικές ημέρες εκτός γυρισμάτων, προκειμένου να ηρεμήσει και να αναρρώσει, μετά το ατύχημα. Η επιβεβαίωση ήρθε από τον ίδιο τον πατέρα του, όταν κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ανέφερε πως ο γιος του θα απουσιάζει για μερικές ημέρες από τα γυρίσματα του Spider-Man.

Από το πλευρό του, αυτή και κάθε άλλη στιγμή, δεν λείπει η αρραβωνιαστικιά του και, επίσης, ηθοποιός, Ζεντάγια. Το ατύχημα του Τομ Χόλαντ προκάλεσε άγχος και αμηχανία σε όλη την οικογένεια, ωστόσο οι θετικές εξελίξεις επανέφεραν το χαμόγελο στα χείλη τους. Πλέον, ο ηθοποιός βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, εκτός από τον Τομ Χόλαντ ατύχημα είχε και μία γυναίκα - κασκαντέρ, η οποία, επίσης, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μικρό χρονικό διάστημα.