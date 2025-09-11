Ο Τομ Χόλαντ γιορτάζει 3,5 χρόνια νηφαλιότητας - “Μοιάζει σχεδόν σαν μια καινούργια ταυτότητα”

Ο Τομ Χόλαντ κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ο Τομ Χόλαντ ανήκει στην κατηγορία των χολιγουντιανών stars, που έπεσαν στην παγίδα της εξάρτησης από το αλκοόλ. Ο γνωστός ηθοποιός - που σύντομα θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη ως Spider-Man, υπήρξε για χρόνια εθισμένος στο αλκοόλ, καταναλώνοντας απεριόριστες ποσότητες, τις οποίες είχε συνδέσει με μια ρουτίνα. Το 2022, πήρε την απόφαση να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητά του, έχοντας τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων του.

Έχοντας συμπληρώσει 3,5 χρόνια νηφαλιότητας, ο Τομ Χόλαντ μίλησε στο «Esquire» για την new era που διανύει, μη κρύβοντας τη χαρά του που κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό του και να προχωρήσει παρακάτω στη ζωή του. «Είναι καταπληκτικό. Μοιάζει σχεδόν σαν μια καινούργια ταυτότητα», σχολίασε ο ηθοποιός, όταν ρωτήθηκε για την απεξάρτησή του από το αλκοόλ.

Θέλοντας να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να απομακρύνουν το αλκοόλ από τις ζωές τους, ο Τομ Χόλαντ ίδρυσε μια εταιρεία που παράγει μη αλκοολούχες μπύρες, γνωστοποιώντας πως ο κόσμος έχει «αγκαλιάσει» αυτό το εγχείρημα. «Πηγαίνει πολύ καλά. Είναι υπερήφανος γι’ αυτό. Κάθε ημέρα κάνουμε μεγάλα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, κάθε ημέρα αναπτυσσόμαστε. Σκεφτόμαστε νέους τρόπους καινοτομίας, βρίσκουμε νέες ιδέες και νέα προϊόντα. Είμαι ενθουσιασμένος για όσα καινούργια έρχονται», ανέφερε.

Στις αρχές του 2025, ο Τομ Χόλαντ είχε μιλήσει στο Men’s Health για τον εθισμό του στο αλκοόλ, λέγοντας πως «το πρόβλημα ήταν πως έπινα ένα ποτό και ήμουν μια χαρά. Μετά το παράκανα». Τον Ιανουάριο του 2022, ο ηθοποιός πήρε την απόφαση να απέχει από το αλκοόλ για έναν μήνα - στο πλαίσιο του Dry January - ωστόσο αυτή η προσπάθεια παρατάθηκε, όταν κατανόησε πως το αλκοόλ αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο Τομ Χόλαντ συνειδητοποίησε πως η οικογένειά του και οι φίλοι του ήταν εκείνοι που τον παρότρυναν να συνεχίσει τη «μάχη» απεξάρτησης από το αλκοόλ, προσφέροντάς του ουσιαστική στήριξη. Ο ηθοποιός πέτυχε τον στόχο του χωρίς να μπει σε κάποιο κέντρο απεξάρτησης, αφού οι ιστορίες άλλων νηφάλιων ανθρώπων και η αγάπη του περιβάλλοντός του τού έδωσαν όση δύναμη είχε ανάγκη για να τα καταφέρει.

