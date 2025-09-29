Μπένι Μπλάνκο για Σελίνα Γκόμεζ: “Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney”

Ο Μπένι Μπλάνκο έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο IG, λίγες ώρες μετά τον γάμο του με τη Σελίνα Γκόμεζ.

Η Σελίνα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλευρό τους λίγα, αλλά αγαπημένα πρόσωπα. Το ζευγάρι επισφράγισε την αγάπη του σε μια παραμυθένια τελετή μέσα στο πράσινο. Η τραγουδίστρια έλαμπε μέσα στο κομψό, ρομαντικό και εντυπωσιακό νυφικό της, ενώ ο - πλέον - σύζυγός της βρισκόταν στο πλευρό της και τη θαύμαζε.

Μπορεί να γνωρίζαμε πως ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, ωστόσο το χαρμόσυνο γεγονός ανακοίνωσε η Σελίνα Γκόμεζ μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από την πρώτη φωτογράφισή τους ως νιόπαντρο ζευγάρι, στα οποία η ευτυχία τους είναι διάχυτη.

Selena Gomez & Benny Blanco are now married. 💍 pic.twitter.com/bvZvPsxFnP — Pop Crave (@PopCrave) September 27, 2025

Η ανάρτηση του Μπένι Μπλάνκο για τη Σελίνα Γκόμεζ, μετά τον γάμο τους

Ο Μπένι Μπλάνκο από την πλευρά του, έκανε την πρώτη IG ανάρτηση ένα εικοσιτετράωρο μετά τον γάμο του, μοιράζοντας με τους followers του μερικές backstage φωτογραφίες με τη Σελίνα Γκόμεζ. Στην πρώτη, οι δυο τους κάθονται σε έναν καναπέ, στη δεύτερη βλέπουμε τη βέρα και τα κοσμήματά τους, στην τρίτη μια σέλφι, στην οποία η τραγουδίστρια κοιμάται, και στην τέταρτη ένα «κλικ» από την τοποθεσία που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο.

«Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney», έγραψε ο Μπένι Μπλάνκο στη λεζάντα της δημοσίευσής του και μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 4 εκατομμύρια likes. Πολλοί ήταν φυσικά οι celebrities που έσπευσαν να τους ευχηθούν γι’ αυτή την ξεχωριστή στιγμή για τη σχέση τους.

