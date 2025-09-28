Παντρεύτηκε η Σελίνα Γκόμεζ τον αγαπημένο της Μπενι Μπλάνκο

Τις πρώτες φωτογραφίες γάμου κοινοποίησε η ίδια μέσω του προφίλ της στο instagram

Η Σελίνα Γκόμεζ και ο παραγωγός και στιχουργός Μπένι Μπλάνκο επισημοποίησαν τη σχέση τους με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 με μια τελετή στην Καλιφόρνια.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε με ανάρτηση της Σελίνα στο Instagram, στις οποίες δείχνει στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου, όπως αγκαλιές και φιλιά του ζευγαριού. Η δημοσίευση συνοδευόταν με μια λιτή λεζάντα που αναγράφει την ημερομηνία του γάμου τους. Ο πλέον σύζυγός της, σχολίασε εξίσου με ένα απλό αλλά συγκινητικό μήνυμα: "η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή".

Εκατοντάδες είναι οι χρήστες που τις εύχονται τα καλύτερα, ανάμεσά τους και δεκάδες σταρ του Χόλιγουντ, ενώ σχεδόν 12 εκατομμύρια χρήστες έχουν δηλώσει πως τους αρέσει η δημοσίευση.

Η ίδια η Σελένα φόρεσε λευκό νυφικό Ralph Lauren με φλοράλ λεπτομέρειες και ο Μπένι Μπλάνκο κουστούμι με παπιγιόν, επίσης Ralph Lauren.

Το ζευγάρι ήταν αρραβωνιασμένο από τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η σχέση τους έγινε δημόσια νωρίτερα το 2023. Πριν το γάμο, κυκλοφόρησαν το πρόσφατο άλμπουμ τους «I Said I Love You First … And You Said It Back» που βγήκε το 2025.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τελετή ήταν λιτή αλλά συναισθηματική, με προσωπικό χαρακτήρα και με καλεσμένους από το χώρο της showbiz. Η Σελένα, γνωστή από τις μουσικές και υποκριτικές της δουλειές, φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη από αυτή την αλλαγή στη ζωή της, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο δήλωσε ότι αισθάνεται ότι η Γκόμεζ είναι «η καλύτερη φίλη του» και ότι κοιτάει το μέλλον με αισιοδοξία.