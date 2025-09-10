Η Σελίνα Γκόμεζ στο Allure: Το body shaming, οι ανασφάλειες και η διπολική διαταραχή - "Είμαι πολύ ευαίσθητη"

Η Σελίνα Γκόμεζ σε μια προσωπική εξομολόγηση για τα επικριτικά σχόλια που έχει δεχτεί για το βάρος της και τις ανασφάλειες που την ταλάνιζαν.

Η Σελίνα Γκόμεζ έχει επιλέξει να κοιτάζει τη ζωή της με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Μπορεί κάποτε να υπήρχαν φίλτρα, δικαιολογίες και προφάσεις μεταξύ του εαυτού της και του πραγματικού κόσμου, όμως τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Δουλεύει καθημερινά με τον εαυτό της, αντιμετωπίζει τα συναισθήματά της και εκφράζει τις σκέψεις της, σε μια προσπάθεια να βρεθεί πιο κοντά στον εσωτερικό κόσμο της.

Η καλλιτέχνις και επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Allure» με μοιραία διάθεση, μιλώντας για όσα θέματα φοβόταν για πολλά χρόνια να διαχειριστεί αποτελεσματικά - πόσω μάλλον να αναφερθεί σε αυτά δημόσια. Από τις προσωπικές ανασφάλειες και τις δύσκολες σκέψεις μέχρι τις διαταραχές βάρους, το body shaming και τα προβλήματα υγείας, η Σελίνα Γκόμεζ έχει περάσει από πολλές πίστες στα 33 χρόνια της ζωής της.

Πλέον, ίσως να διανύει μία από τις πιο ώριμες και συνειδητοποιημένες φάσεις της. Ενώ σχεδιάζει τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο, προσπαθεί να βάλει σε μια τάξη μέσα της όσα έχει βιώσει - ακόμα και τις πιο επίπονες εμπειρίες - να αναζητήσει την πηγή τους και να κλείσει ένα - ένα τα κεφάλαια του παρελθόντος.

Το body shaming και η ανασφάλεια για το βάρος της

Η Σελίνα Γκόμεζ αποτελεί μια καλλιτέχνιδα που από πολύ μικρή βρέθηκε στο προσκήνιο μέσα από τη δουλειά της. Πέρα από τα αμέτρητα θετικά σχόλια που έχει λάβει για την προσπάθειά της, πολλοί ήταν εκείνοι που την έκριναν τόσο για τη δουλειά της όσο και για την εξωτερική εμφάνισή της. Η ηθοποιός - που στη δεκαετία των 20 αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας - αναφέρθηκε ανοιχτά στο body shaming που έχει δεχτεί και στις ανασφάλειες που αυτό της προκάλεσε.

«Έχω αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα σχετικά με το βάρος στη ζωή μου, και είναι κάτι στο οποίο είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη», εξομολογήθηκε, εξηγώντας ότι παλεύει ενεργά με αυτές τις σκέψεις και τις ανασφάλειες μέσα από τη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT), η οποία αποτελεί «έναν τύπο θεραπείας μέσω συζήτησης για άτομα που βιώνουν πολύ έντονα τα συναισθήματά τους», όπως αναφέρεται στην Κλινική του Κλίβελαντ.

«Με πλήγωσε πολύ όταν κάποιος με αποκάλεσε χοντρή. Γιατί όμως ένιωσα έτσι;», αναρωτήθηκε, προσθέτοντας πως καθημερινά προσπαθεί να καταλάβει γιατί κάποια σχόλια την ενοχλούν τόσο πολύ. Το DBT είναι μια διαδικασία που σε βοηθάει να «ξεφλουδίσεις τα στρώματα και να κολλήσεις τα κομμάτια του παζλ», υποστήριξε. «Τώρα καταλαβαίνω, αυτό προέρχεται από εκείνη την περίοδο που αντιμετώπιζα κάποια ιατρικά ζητήματα και είχα πάρει βάρος», δήλωσε.

«Πρέπει σίγουρα να είσαι πρόθυμος να δουλέψεις με τον εαυτό σου, και αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι δύσκολο», τόνισε η Σελίνα Γκόμεζ, στέλνοντας άμεσο μήνυμα σε όλους τους fans της εκεί έξω.

Η διάγνωση με διπολική διαταραχή

Παράλληλα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη διάγνωσή της με διπολική διαταραχή το 2020, λέγοντας πως ήταν «ένα τεράστιο βάρος που έφυγε από πάνω της και εξήγησε πάρα πολλά πράγματα». Πέρα από την κατάθλιψη και τις διαταραχές άγχους που βρέθηκαν έξω από την πόρτα της μια περίοδο της ζωής της, η Σελίνα Γκόμεζ αναφέρθηκε και στη διάγνωσή της με Λύκο τον Απρίλιο του 2014, γεγονός που ευθύνεται για τις αυξομειώσεις του βάρους της.

«Όταν παίρνω τη φαρμακευτική αγωγή, έχω κατακράτηση και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν τη σταματώ, συνήθως χάνω βάρος. Ναι, υπάρχουν μέρες που νιώθω χάλια, αλλά προτιμώ να είμαι υγιής και να φροντίζω τον εαυτό μου. Τα φάρμακά μου είναι σημαντικά και πιστεύω πως με βοηθούν πραγματικά», είχε μοιραστεί πριν από ενάμιση χρόνο στον λογαριασμό της στο Tik Tok.

