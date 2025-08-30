Η Σελίνα Γκόμεζ μοιράζεται στιγμές από το bachelorette ταξίδι της στο Κάμπο

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτινή απόδραση με τις φίλες της στο Μεξικό, ενώ ο μέλλων σύζυγός της Μπένι Μπλάνκο, διασκέδαζε στο Λας Βέγκας

Η Σελίνα Γκόμεζ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα behind-the-scenes βλέμμα στο bachelorette getaway της, λίγες εβδομάδες πριν παντρευτεί τον αγαπημένο της, μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο. Η 33χρονη σταρ ταξίδεψε με τις φίλες της στο Κάμπο Σαν Λούκας, όπου απόλαυσαν τον ήλιο, τη θάλασσα και βραδιές με κέφι.

Η Γκόμεζ επέλεξε bridal looks για την περίσταση: λευκά μίνι φορέματα, chic μπικίνι με crochet cover-up και φυσικά πέπλο με την επιγραφή “bride to be”. Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, είδαμε επίσης διακοσμήσεις με μπαλόνια που έγραφαν “Mrs. Levin” και “Bride” πάνω από το κρεβάτι της.

Η βραδιά με μαριάτσι και beach cinema

Η ανάρτηση περιλάμβανε και ένα βίντεο με highlights: μια μπάντα μαριάτσι που τις υποδέχτηκε, ένα ρομαντικό candlelit δείπνο στην παραλία, αλλά και μια χαλαρή βραδιά με την ταινία Wedding Crashers πάνω στην άμμο. Στα stories της είδαμε ακόμα τις φίλες της να χορεύουν, να τραγουδούν και να απολαμβάνουν γεύματα όλες μαζί, με soundtrack το Teenage Dream της Κέιτι Πέρι — τραγούδι που είχε συνδημιουργήσει ο Μπλάνκο.

Το bachelor του Μπένι Μπλάνκο στο Λας Βέγκας

Την ίδια ώρα, ο 37χρονος μουσικός παραγωγός έκανε το δικό του bachelor party στο Λας Βέγκας. Στις αναρτήσεις του μοιράστηκε στιγμιότυπα από πολυτελή δείπνα με θέα τον ορίζοντα της πόλης, χαλάρωση σε spa, αλλά και διασκέδαση με τον Μάτι Μαθίεσον του The Bear, που εμφανίστηκε με μια τεράστια στοίβα μετρητών.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από έναν χρόνο σχέσης. Ο Μπλάνκο είχε αποκαλύψει ότι σχεδίασαν μαζί το δαχτυλίδι, με μακρόστενο διαμάντι σε σχήμα μαρκίζας, εμπνευσμένο από το τραγούδι της Γκόμεζ Good For You. Τα μεγάλα πλαϊνά διαμάντια αφαιρέθηκαν έπειτα από δική της επιθυμία, με τον παραγωγό να υπόσχεται ότι θα τα μετατρέψουν σε σκουλαρίκια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Γκόμεζ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το γάμο: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι στη ζωή μου». Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα και των δύο, το ζευγάρι σκοπεύει να αφιερωθεί σύντομα «σε όλες τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας».