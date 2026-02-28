Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Έχουν κάτι από '90s και κάτι από mob wife αισθητική. Ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τον μοντέρνο μινιμαλισμό, τα τετράγωνα γαλλικά νύχια επαναπροσδιορίζουν την κομψότητα με καθαρές γραμμές και αυστηρή γεωμετρία. Η λευκή άκρη, άλλοτε λεπτή και διακριτική, άλλοτε πιο έντονη και δομημένη, αγκαλιάζει το φυσικό ροζ της βάσης δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει ανεπιτήδευτη φινέτσα και δυναμισμό.

Φέτος, το τετράγωνο γαλλικό επιστρέφει δυναμικά, αποδεικνύοντας πως το κλασικό μπορεί να γίνει ξανά επίκαιρο όταν συνδυάζεται με σύγχρονες υφές, milky βάσεις και micro-precision τελειώματα. Αν αγαπάς τον μινιμαλισμό, μπορείς να υιοθετήσεις ένα micro french με εξαιρετικά λεπτή λευκή γραμμή πάνω σε milky ή διάφανη ροζ βάση για ένα διακριτικό, απόλυτα περιποιημένο αποτέλεσμα. Αν θέλεις κάτι πιο δυναμικό και fashion-forward, προτίμησε πιο έντονη και παχιά άκρη με καθαρές, αυστηρές γραμμές που αναδεικνύουν τη γεωμετρία του τετράγωνου σχήματος και δένουν άψογα με structured σύνολα. Για μια πιο σύγχρονη αισθητική, μπορείς να κινηθείς σε reverse french τονίζοντας τη βάση του νυχιού αντί για την άκρη, ή να αντικαταστήσεις το κλασικό λευκό με off-white, ivory ή ένα milky gradient για πιο καθαρό αποτέλεσμα.

Εναλλακτικά, αν θέλεις να πειραματιστείς λίγο παραπάνω με το μανικιούρ σου μπορείς να αντικαταστήσεις τη λευκή άκρη με μια χρωματιστή, μεταλλική ή ακόμα και glitter γραμμή, να διακοσμήσεις τα νύχια σου με πέρλες ή στρας ή να ολοκλήρώσεις το nail look σου με μία chrome powder για ένα εντυπωσιακό, διακριτικά ιριδίζον αποτέλεσμα.

Γαλλικά νύχια τετράγωνα: 10 ιδέες για να διαλέξεις

Natural

Ombre

Black

Chocolate

Classic

Short

Colorful

Tiny French

Glass

Pearl Details