Η ανοιξιάτικη εκδοχή του πιο διαχρονικού μανικιούρ καλεί για χρώμα και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες

Το γαλλικό μανικιούρ δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από τη μόδα -απλώς ανανεώνεται. Και φέτος, τα γαλλικά νύχια με χρώμα είναι η απόλυτη εξέλιξη του κλασικού, αγαπημένου στιλ. Η καθαρή, μίνιμαλ βάση παραμένει, αλλά η λευκή γραμμή στην άκρη δίνει τη θέση της σε παστέλ τόνους, neon πινελιές, φωτεινά φούξια, βαθιά berry, ακόμη και μεταλλικές αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα; Ένα μανικιούρ που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονικότητα και το playful twist, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο safe επιλογές μπορούν να αποκτήσουν χαρακτήρα.

Για να υιοθετήσεις την τάση, ξεκίνησε επιλέγοντας μια βάση που κολακεύει τον τόνο της επιδερμίδας σου -ημιδιάφανη ροζ ή milky nude για φυσικό αποτέλεσμα. Έπειτα, διάλεξε το χρώμα που ταιριάζει στη διάθεσή σου: Τα baby pinks, τα γαλάζια και τα λιλά χαρίζουν ρομαντική διάθεση, ενώ το κόκκινο, το cobalt και το πράσινο δίνουν ένταση και fashion-forward αισθητική.

Αν αγαπάς το μίνιμαλ στιλ, υιοθέτησε ένα colorful baby french mani, με πολύ λεπτή γραμμή στην άκρη. Αν πάλι θέλεις κάτι πιο statement, δοκίμασε μια πιο φαρδιά γραμμή ή δύο χρώματα που να δημιουργούν έντονη αντίθεση. Αν τώρα θέλεις να υιοθετήσεις ένα super fun look, χρησιμοποίησε διαφορετικό χρώμα σε κάθε νύχι ή διάνθισε το μανικιούρ σου με ευφάνταστα nail art σχέδια. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις ένα μανικιούρ που σίγουρα θα συγκεντρώσει κομπλιμέντα.

Γαλλικά νύχια με χρώμα: 15 looks για φέτος την άνοιξη

Chrome Butter Yellow

Baby Blue

Pastels

Pinks

Blueberry Lemonade

Rainbow

Mint

Tangerine

Green

Bow Details

Red

Hot Pink

Florac

Lilac

50 Shades of Blue