Η Τεγιάνα Τέιλορ απαντά για τον εκνευρισμό της στα Όσκαρ: “Δεν ανέχομαι την ασέβεια”

Η Τεγιάνα Τέιλορ τοποθετήθηκε για το περιστατικό που την εκνεύρισε κατά τη διάρκεια της οσκαρικής βραδιάς στο Dolby Theatre.

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε γι’ ακόμα μια χρονιά στο Dolby Theatre, αφού ήταν υποψήφια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Η μία μάχη μετά την άλλη» («One Battle After Another») σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, ωστόσο συγκέντρωσε τα βλέμματα επάνω της εξαιτίας ενός περιστατικού που προκάλεσε τον εκνευρισμό της.

Σε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, η Τεγιάνα Τέιλορ φαίνεται να φωνάζει σε έναν άνδρα, υποστηρίζοντας πως την ακούμπησε και προσπάθησε να τη σπρώξει. Η ηθοποιός φαίνεται ιδιαίτερα ενοχλημένη και ακούγεται να λέει: «Είσαι άντρας που βάζει τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής». Συνομιλώντας με κάποιον άλλον, εξήγησε πως «ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει».

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?pic.twitter.com/j6YcZbfrFn — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 16, 2026

Παρακολουθώντας το περιστατικό, κάποιοι χρήστες των social media έσπευσαν να την υπερασπιστούν, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν ότι αντέδρασε υπερβολικά.

Η Τεγιάνα Τέιλορ απαντά για τον εκνευρισμό της στα Όσκαρ

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, η Τεγιάνα Τέιλορ σχολίασε στο TMZ ό,τι συνέβη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται ουδέποτε να δεχτεί οποιαδήποτε μορφή ασέβειας. Η ηθοποιός ένιωσε πως ξεπέρασαν τα όριά της και αντέδρασε.

Ειδικότερα, στη δήλωσή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλα καλά. Όλοι περνάνε καλά, απλώς η ασφάλεια το παράκανε λίγο. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος. Στο τέλος της ημέρας, εγώ δεν ανέχομαι την ασέβεια, ειδικά όταν είναι αδικαιολόγητη και απρόκλητη».