Μην κάνεις ξανά το ίδιο λάθος

Μέσα στον «πυρετό» της οργάνωσης εύκολα μπορεί διάφορα αντικείμενα του σπιτιού να καταλήξουν στα σκουπίδια ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για χρήσιμα items που μπορούν να επισκευαστούν, να ανακυκλωθούν ή ακόμη και να αποκτήσουν αξία στο μέλλον.

Πριν γεμίσεις τις σακούλες σου λοιπόν με πράγματα που θεωρείς πως πρέπει να αποχωριστείς, παρακάτω έχουμε τα items που σίγουρα πρέπει να σκεφτείς διπλά πριν πετάξεις.

7 πράγματα που δεν πρέπει να πετάξεις ποτέ από το σπίτι σου – Υπάρχει λόγος

Παλιές ηλεκτρονικές συσκευές

Ένα παλιό κινητό, tablet ή laptop μπορεί να μην χρησιμοποιείται πλέον, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλήξει στα σκουπίδια. Πολλές συσκευές περιέχουν στοιχεία που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Πορσελάνες και γυάλινα σκεύη με μικρές φθορές

Ένα φλιτζάνι ή ένα πιάτο με μικρό σπάσιμο δεν είναι ασφαλές για καθημερινή χρήση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ζωή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε DIY κατασκευές, ψηφιδωτά, διακοσμητικά ή ακόμη και ως κασπώ για μικρά φυτά, δίνοντας χαρακτήρα στον χώρο σας.

Παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια

Ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι μπορεί να χαρίσει ώρες διασκέδασης σε μια άλλη οικογένεια ή να πουληθεί εύκολα σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων ειδών.

Κεριά που έχουν σχεδόν τελειώσει

Τα χρησιμοποιημένα κεριά συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια, όμως το κερί που έχει απομείνει μπορεί να λιώσει και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Με λίγη δημιουργικότητα μπορείς να φτιάξεις νέα αρωματικά κεριά ή wax melts, αξιοποιώντας ακόμη και μικρές ποσότητες από διαφορετικά αρώματα.

Ρούχα και παπούτσια που δεν φοριούνται πλέον

Ακόμη κι αν ένα ρούχο δεν είναι πλέον κατάλληλο για χρήση, δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστο. Πολλοί δήμοι διαθέτουν κάδους ανακύκλωσης ρούχων, όπου τα υλικά αξιοποιούνται ξανά αντί να καταλήγουν στις χωματερές. Από την άλλη, αν τα ρούχα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μπορούν να δοθούν σε όσους τα έχουν ανάγκη.

Παλιά βιβλία

Ακόμη κι αν δεν σκοπεύεις να τα ξαναδιαβάσεις, τα βιβλία δύσκολα χάνουν την αξία τους. Μπορείς να τα δωρίσεις σε σχολικές ή δημοτικές βιβλιοθήκες, να τα ανταλλάξεις με άλλους αναγνώστες ή να τα προσφέρεις σε κοινωνικές δομές.

Αντικείμενα με συναισθηματική ή συλλεκτική αξία

Πριν πετάξεις ένα παλιό ρολόι, μια φωτογραφική μηχανή, βινύλια, κοσμήματα ή οικογενειακά αντικείμενα, αξίζει να ψάξεις τη συλλεκτική ή την οικονομική τους αξία. Πολλά αντικείμενα που σήμερα μοιάζουν ξεπερασμένα μπορεί με τα χρόνια να αποκτήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συλλέκτες ή να αποτελέσουν πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια.