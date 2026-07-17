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Tο καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να δώσεις νέα πνοή στο σπίτι σου – Aντικείμενα από iconic οίκους που αξίζει να ανακαλύψεις

JTeam

17 Ιουλίου 2026

Tο καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να δώσεις νέα πνοή στο σπίτι σου – Aντικείμενα από iconic οίκους που αξίζει να ανακαλύψεις
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Το καλοκαίρι οι ρυθμοί πέφτουν, έχουμε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας και, συχνά, είναι η περίοδος που παρατηρούμε ξανά τον χώρο μας. Ένα καινούργιο φωτιστικό, ένα αντικείμενο design ή ένα ξεχωριστό διακοσμητικό αρκούν πολλές φορές για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να του δώσουν νέα ενέργεια.

Αν, λοιπόν, σκέφτεσαι να ανανεώσεις το σπίτι σου μετά τις διακοπές ή απλώς αναζητάς έμπνευση από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου design, υπάρχει ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφθείς.

Το νέο τμήμα Home Design στον 6ο όροφο του attica City Link παρουσιάζει έναν επιμελημένο προορισμό αφιερωμένο στην τέχνη του σύγχρονου living. Εκεί θα ανακαλύψεις μια συλλογή διεθνώς εμβληματικών brands, των οποίων η δημιουργική ταυτότητα έχει αναβαθμίσει την έννοια του σύγχρονου living και έχει θέσει νέα standards στην ποιότητα και τον σχεδιασμό.

Παρακάτω ξεχωρίζουμε τέσσερα αντικείμενα από κάθε έναν από αυτούς τους εμβληματικούς οίκους, που αποδεικνύουν γιατί το καλό design δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά ένας τρόπος να απολαμβάνεις περισσότερο την καθημερινότητά σου.

Interni

Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr

My Crown Collection

Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr

Georg Jensen

Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr

Sandra Home Fashion

Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr
Jenny.Gr
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