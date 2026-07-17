Το καλοκαίρι οι ρυθμοί πέφτουν, έχουμε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας και, συχνά, είναι η περίοδος που παρατηρούμε ξανά τον χώρο μας. Ένα καινούργιο φωτιστικό, ένα αντικείμενο design ή ένα ξεχωριστό διακοσμητικό αρκούν πολλές φορές για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να του δώσουν νέα ενέργεια.

Αν, λοιπόν, σκέφτεσαι να ανανεώσεις το σπίτι σου μετά τις διακοπές ή απλώς αναζητάς έμπνευση από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου design, υπάρχει ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφθείς.

Το νέο τμήμα Home Design στον 6ο όροφο του attica City Link παρουσιάζει έναν επιμελημένο προορισμό αφιερωμένο στην τέχνη του σύγχρονου living. Εκεί θα ανακαλύψεις μια συλλογή διεθνώς εμβληματικών brands, των οποίων η δημιουργική ταυτότητα έχει αναβαθμίσει την έννοια του σύγχρονου living και έχει θέσει νέα standards στην ποιότητα και τον σχεδιασμό.

Παρακάτω ξεχωρίζουμε τέσσερα αντικείμενα από κάθε έναν από αυτούς τους εμβληματικούς οίκους, που αποδεικνύουν γιατί το καλό design δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά ένας τρόπος να απολαμβάνεις περισσότερο την καθημερινότητά σου.

Interni

My Crown Collection

Georg Jensen

Sandra Home Fashion