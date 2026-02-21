Μην ψάχνεις άλλο! Αυτά είναι τα αποσμητικά που θα σε σώσουν από τις οσμές

Καλά τα φλοράλ και τα musky αρώματα, αλλά τι γίνεται όταν ψάχνεις για ένα αποσμητικό που δεν θα καλύπτει απλά τις οσμές, αλλά θα προστατεύει αποτελεσματικά από τον ιδρώτα; Τότε είναι που πρέπει να βρεις ένα προϊόν που να συνεργάζεται με το σώμα σου, όχι εναντίον του: να απορροφάται γρήγορα, να μην αφήνει κολλώδη υφή, και να ελέγχει την εφίδρωση, χαρίζοντας φρεσκάδα που διαρκεί όλη τη μέρα. Εμείς δοκιμάσαμε πολλά και βρήκαμε τα πέντε γυναικεία αποσμητικά που όντως θα σε κρατήσουν στεγνή και γεμάτη αυτοπεποίθηση για ώρες:

Τα καλύτερα γυναικεία αποσμητικά για προστασία από τις οσμές

Clinical Control 96h Deodorant Anti-Odor Roll-on, Vichy-Απόκτησέ το εδώ

Το Clinical Control 96H είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι ελέγχει την υπερβολική εφίδρωση, καθώς παραμένει 96 ώρες στεγνή επιδερμίδα, είναι κατά της κακοσμίας και κατά της υγρασίας, καθώς, επίσης περιέχει αντιβακτηριδιακή δράση.

Original Active Crystal Talc, Borotalco-Απόκτησέ το εδώ

Το αποσμητικό roll-on Borotalco Original με πούδρα μικροταλκ απορροφά αποτελεσματικά τον ιδρώτα για έως και 48 ώρες και ταυτόχρονα αναζωογονεί και μαλακώνει το δέρμα.

Advanced Care Original, Dove-Απόκτησέ το εδώ

Το αντιιδρωτικό Dove Advanced Care απορροφά τον ιδρώτα και εξουδετερώνει τις οσμές, χαρίζοντας αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας κάθε μέρα.

Power 3 Deodorant, Uriage-Απόκτησέ το εδώ

Το αποσμητικό αυτό προσφέρει αποτελεσματική δράση ενάντια στην εφίδρωση, καταπολεμά τις οσμές και καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα. Αποτρέπει τη δημιουργία λευκών και κίτρινων κηλίδων στα ρούχα, καθώς και την αλλοίωση των υφασμάτων.

Roll-On Talc, Noxzema-Απόκτησέ το εδώ

Το Roll-On Talc προσφέρει 48ωρη προστασία από τον ιδρώτα, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικό με την επιδερμίδα, «τυλίγοντάς» την με ένα υπέροχο άρωμα πούδρας.