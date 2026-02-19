Κρέμα ημέρας με αντιηλιακή προστασία: 5 επιλογές κάτω από 20€

Οι οικονομικές κρέμες με SPF που λατρέψει η επιδερμίδα αλλά και το πορτοφόλι σου

Όπως θέλουμε να πιστεύουμε ότι γνωρίζεις καλά -ειδικά αν διαβάζεις Jenny.gr- η καθημερινή έκθεση στον ήλιο επιταχύνει την πρόωρη γήρανση, δημιουργεί δυσχρωμίες και μπορεί να αφυδατώσει ακόμα και τις πιο ανθεκτικές επιδερμίδες. Γι’ αυτό, η κρέμα ημέρας με αντιηλιακή προστασία δεν είναι απλώς ένα έξτρα βήμα στην πρωινή ρουτίνα περιποίησης, αλλά βασικό «εργαλείο» για υγιή, λαμπερή και νεανική όψη σε κάθε ηλικία.

Μια εξειδικευμένη κρέμα ημέρας με SPF ενισχύει τον δερματικό φραγμό, προστατεύει από τις βλαβερές UVA/UVB ακτίνες και ταυτόχρονα προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και αντιγηραντική φροντίδα -όλα σε ένα βήμα. Για να αποκτήσεις ένα τέτοιο προϊόν-πολυεργαλείο δεν είναι απαραίτητο να βγεις εκτός μηνιαίου budget. Στα beauty counters αλλά και στα φαρμακεία θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από οικονομικές επιλογές που συνδυάζουν αντηλιακή προστασία, ενυδατώση και αντιοξειδωτική ή και αντιγηραντική δράση. Ιδού εκείνες που αξίζουν την προσοχή σου:

Κρέμα ημέρας με αντιηλιακή προστασία: 5 top budget friendly επιλογές

Water Crush Spf15 Moisturizing Whipped Day Cream, clinéa

Εμπλουτισμένη με 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος και γιαούρτι καρύδας, αυτή η ανάλαφρη κρέμα ενυδατώνει άμεσα για έως και 48ώρες, προσφέρει άνεση στην επιδερμίδα και αντηλιακή προστασία.

AM Facial Moisturising Lotion SPF50, CeraVe

Αυτή η καθημερινή, λεπτόρρευστη ενυδατική κρέμα προσώπου με SPF50 και 3 απαραίτητα ceramides συμβάλλει στην προστασία του φυσικού φραγμού του δέρματος και αφήνει το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο για 24 ώρες.​

Hyaluron Daily UV Fluid SPF50+, Garnier

Με υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη, αυτή η κρέμα επιδιορθώνει τον επιδερμικό φραγμό, ενώ αφήνει την επιδερμίδα καλά ενυδατωμένη και προστατευμένη από τις ακτίνες UV.

Revitalift Classic SPF30, L'Oréal Paris

Η κρέμα Revitalift με το προηγμένο Pro-Retinol, το οποίο δρα μέσα στις ρυτίδες, και το συσφικτικό σύμπλεγμα Fibrelastyl, που ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας, αποκαθιστά τη νεανική εμφάνιση της επιδερμίδας, αφήνοντάς την ενυδατωμένη, σφριγηλή και αναζωογονημένη.

Cellular Expert Lift Advance Anti-Age Day Care SPF30, Nivea

Η κρέμα ημέρας Nivea Cellular Expert Lift περιέχει μια ισχυρή σύνθεση που ενεργοποιεί τα κύτταρα του δέρματος να παράγουν το δικό τους υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο και ελαστίνη. Μέρα με τη μέρα, η επιδερμίδα ανακτά την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά της. Οι ρυτίδες είναι λιγότερο ορατές και η γήρανση της επιδερμίδας επιβραδύνεται.