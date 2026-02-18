Αν κάνεις αυτά τα 8 πράγματα, ίσως κουβαλάς ψυχικό τραύμα από την παιδική ηλικία σου

Η παιδική ηλικία για τη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί τη βάση του, τον πυρήνα του, το πρώτο σκαλί της διαδρομής σου, συνεπώς το πώς θα ζήσει και τι θα αντιμετωπίσει μπορεί να έχουν καθοριστικές συνέπειες στη μετέπειτα πορεία του.

Σίγουρα θα έχεις ακούσει πολλές φορές τους ψυχολόγους να αναφέρονται στη σημαντικότητα της παιδικής ηλικίας για τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε, οι συνθήκες που αναπτυσσόμαστε, το περιβάλλον που ζούμε, τα ερεθίσματα που αποκτούμε και οι άνθρωποι που συνυπάρχουμε, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπικότητά μας και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη μετέπειτα διαδρομή μας. Ο,τιδήποτε συμβαίνει τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, έχει τη δύναμη να μας ακολουθεί για πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που το ψυχικό τραύμα δεν επουλώνεται με το πέρασμα των χρόνων, αλλά παραμένει μέσα μας και μας καθορίζει.

Όσο κι αν θεωρούμε, ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το ξεπεράσουμε, η ζωή μας δείχνει το αντίθετο. Όχι, επειδή πράγματι δεν μπορούμε, αλλά γιατί δεν το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Οι ψυχολόγοι εξηγούν, πως είναι μάταιο να καλύψεις την πληγή - πρέπει να την ανοίξεις, να ψάξεις, να επεξεργαστείς τα «ευρήματα» και έπειτα να αναζητήσεις τρόπους να προχωρήσεις μπροστά. Όταν τα τραύματα ξεκινούν από την παιδική ηλικία, η κατάσταση δυσκολεύει, γιατί ο άνθρωπος που θα σου δώσει την λύση, είσαι εσύ. Αν σε ανάγκασαν να μεγαλώσεις πριν την ώρα σου ή σε βάρυναν με ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν θα έπρεπε να έχει ένα παιδί, πρέπει να θυμάσαι πως δεν φέρεις ευθύνη.

Ωστόσο, τώρα, πρέπει να επιστρατεύσεις όλα τα ψυχικά αποθέματα και να κοιτάξεις τον εαυτό σου με ειλικρίνεια, σεβασμό και αγάπη. Ίσως - επιτέλους - να ήρθε η ώρα να τον φροντίσεις. Οι ειδικοί υποστηρίζουν, πως οι ενήλικες που έχουν τα παρακάτω βιώματα, ενδεχομένως να κουβαλούν κάποιο ψυχικό τραύμα. Δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, νιώθουν έντονη ανασφάλεια ή φόβο εγκατάλειψης, αναλαμβάνουν υπερβολικές ευθύνες, αδυνατούν να θέσουν όρια και συχνά αισθάνονται πως δεν είναι «αρκετοί».

Μπορεί να επιδιώκουν την τελειότητα για να κερδίσουν αποδοχή ή, αντίθετα, να αποφεύγουν τις στενές σχέσεις για να προστατευτούν από πιθανή απόρριψη. Πολλές φορές κουβαλούν ένα βαθύ αίσθημα ντροπής ή ενοχής χωρίς να γνωρίζουν από πού προέρχεται. Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε κάποια από αυτά, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος ή «προβληματικός». Σημαίνει πως κάποτε χρειάστηκε να προσαρμοστείς για να επιβιώσεις. Και οι μηχανισμοί που τότε σε προστάτεψαν, σήμερα ίσως σε περιορίζουν. Η επίγνωση είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, έπειτα όλα είναι δυνατό να αλλάξουν.

Αν έκανες ως παιδί αυτά τα 8 πράγματα, είναι στο χέρι σου να επουλώσεις τις πληγές σου