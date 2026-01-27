Τι προκαλεί στο μυαλό μας το ατελείωτο scroll στα social media, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Το scrolling στα social media και οι ανούσιες πληροφορίες δεν είναι μια «αθώα» συνήθεια. Μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία και την εγκεφαλική λειτουργία

Στην εποχή των social media, το κινητό έχει γίνει η προέκταση του χεριού μας. Είτε κάνουμε διάλειμμα στη δουλειά, είτε περιμένουμε να εξυπηρετηθούμε σε κάποια ουρά, είτε απλώς βαριόμαστε, το αντανακλαστικό είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Αμέσως, ανοίγουμε μια εφαρμογή και ξεκινάμε να κάνουμε scroll, βλέποντας ανούσια βιντεάκια. Κάπου εκεί, η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Τα λεπτά μπορεί να γίνουν ώρες και η οθόνη γίνεται η μοναδική διέξοδος στον έξω κόσμο. Πλέον οι εβδομαδιαίες αναφορές σε πολλά smartphone αναφέρουν την screen time, την ώρα δηλαδή που περάσαμε μπροστά από την οθόνη, η οποία όσο περνά ο καιρός, συνεχώς αυξάνεται.

Ωστόσο, η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία. Από το λεγόμενο doomscrolling - τη συνήθεια να καταναλώνουμε ασταμάτητα αρνητικές ειδήσεις- μέχρι την αδυναμία συγκέντρωσης και την αύξηση του άγχους, οι επιπτώσεις από την αλλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της γρήγορης πληροφορίας, είναι πολύ πιο σοβαρές.

