Τα αποσμητικά που θα σε κάνουν να μυρίζεις υπέροχα όλη τη μέρα

Οι συνθέσεις που συνδυάζουν τέλειο άρωμα και άψογη προστασία από τον ιδρώτα

Τα αποσμητικά δεν είναι πια απλώς ένα προϊόν καθημερινής υγιεινής, αλλά ένα βασικό κομμάτι της προσωπικής σου υπογραφής. Με εξελιγμένες συνθέσεις που συνδυάζουν αποτελεσματική προστασία από τον ιδρώτα και ευχάριστα αρώματα, τα καλύτερα αποσμητικά μπορούν να σε κάνουν να μυρίζεις φρεσκάδα και καθαριότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ χάρη στις ανάλαφρες, πουδρένιες, λουλουδάτες ή clean musk νότες τους.

Επίλεξε ένα roll-on με κρεμώδη υφή για έξτρα ενυδάτωση ή εναλλακτικά ένα spray για άμεση ανανέωση. Τα καθαρά, «σαπουνένια» αρώματα είναι ιδανικά για all-day φρεσκάδα, ενώ αν θέλεις να κάνεις layering με το αγαπημένο σου άρωμα και να πετύχεις ένα πιο προσωπικό αποτέλεσμα, προτίμησε ένα αποσμητικό με λουλουδένια ή φρουτώδη εσάνς. Σε κάθε περίπτωση μην ξεχάσεις να το εφαρμόσεις σε καθαρό, στεγνό δέρμα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Παρακάτω θα βρεις τα αποσμητικά εκείνα που ξεχωρίζουν τόσο για τη διάρκεια όσο και για το άρωμά τους έτσι ώστε να διαλέξεις το ιδανικό για εσένα:

Τα καλύτερα αποσμητικά για κάθε μέρα

Advanced Care Go Fresh Peach & White Blossom, Dove-Απόκτησέ το εδώ

Με νότες από ροδάκινο και λευκά άνθη.

Beija Flor Rio Deo, Sol De Janeiro-Απόκτησέ το εδώ

Με νότες από γιασεμί και ροζ dragon fruit.

Soft Talc & Pink Flower, Borotalco-Απόκτησέ το εδώ

Με άρωμα πούδρας και ροζ λουλουδιών.

Rose Deodorant Stick, Roger & Gallet-Απόκτησέ το εδώ

Με άρωμα ροδοπέταλων τριαντάφυλλων Δαμασκού και εκχύλισμα λουλουδιών βαμβακιού.

Body Reve de The 24h Fresh Feel Deodorant, Nuxe-Απόκτησέ το εδώ

Με αναζωογονητικό άρωμα πράσινου τσαγιού.