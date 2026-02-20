Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών - Έδινε μάχη με τη νόσο ALS

Σε ηλικία 53 ετών άφησε την τελευταία πνοή του Έρικ Ντέιν - ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο “Grey’s Anatomy” και το “Euphoria”.

Ακόμα μια θλιβερή είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Έρικ Ντέιν «έφυγε» από τη ζωή, μετά από μάχη που έδωσε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση). Ήταν μόλις 53 ετών. Ο ηθοποιός, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τους ρόλους του «Μαρκ» στο Grey’s Anatomy και του «Καλ» στο Euphoria, είχε μιλήσει πριν από δέκα μήνες για τη διάγνωσή του με τη συχνότερη μορφή κινητικής νευροπάθειας.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του σε επίσημη δήλωση στο περιοδικό People, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του πως ο Έρικ Ντέιν άφησε την τελευταία πνοή του το απόγευμα της Πέμπτης (19/2). Ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα, όπως ήταν η σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και οι δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν

«Πέρασε τις τελευταίες ημέρες του περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του, την ηθοποιό, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις δύο όμορφες κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και ήταν αιώνια ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια και από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική, αν και αρχικά ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Μετά το λύκειο αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά την ηθοποιία και μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του. Τα πρώτα του βήματα έγιναν μέσα από εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1990, όπως τα «Saved by the Bell», «The Wonder Years» και «Charmed».

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ της επιτυχημένης ιατρικής σειράς Grey's Anatomy, υποδυόμενος τον γοητευτικό πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν, γνωστό και ως «McSteamy». Ο ρόλος αυτός τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό και τον έκανε έναν από τους πιο δημοφιλείς τηλεοπτικούς ηθοποιούς της εποχής. Παράλληλα, συμμετείχε και στον κινηματογράφο, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το «Marley & Me» και το «Valentine's Day», ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε στη σειρά δράσης «The Last Ship».

Στην προσωπική του ζωή, ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκε το 2004 την ηθοποιό και μοντέλο, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες και για πολλά χρόνια απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης με την κοινή πορεία του στον χώρο του θεάματος.

