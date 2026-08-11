Θα τις φορέσεις με κάθε τι στη γκαρνταρόμπα σου

Οι μπαλαρίνες αποτελούν το κομμάτι κλειδί κάθε chic γκαρνταρόμπας και αυτό το καλοκαίρι, ολοένα και περισσότερα crochet σχέδια έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά.



Τα κομψά αυτά φλατ, οι μπαλαρίνες τις οποίες λατρεύουν οι πιο στιλάτες Γαλλίδες, χαρίζουν μια μοναδική ευελιξία και μπορούν να συνδυαστούν τόσο με chic κομμάτια, όσο και με πιο casual σύνολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που κερδίζουν τη θέση τους στις καρδιές των fashion lovers.

Οι πλεκτές μπαλαρίνες από τα Stradivarius που ταιριάζουν με όλα - Κοστίζουν 30 ευρώ

Με γνώμονα τα παραπάνω, κάναμε μία έρευνα στα καταστήματα και ανακαλύψαμε τις μπαλαρίνες από τα Stradivarius που θα «λιώσεις» στις διακοπές αλλά θα φορέσεις και στην επιστροφή σου στην πόλη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι πλεκτές μαπαλαρίνες slingback με ρυθμιζόμενο λουράκι στον αστράγαλο και αγκράφα σε υπέροχο χρυσό χρώμα που θα φορέσεις από το πρωινό brunch με λινό σετ σε λευκό χρώμα μέχρι το βράδυ με ένα αέρινο φόρεμα.

Δες εδώ τις μπαλαρίνες

