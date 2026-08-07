Είτε προτιμάς τις Κυκλάδες, είτε την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα ή τη Βόρεια Εύβοια, αυτές είναι οι πιο μαγικές θερινές κινηματογραφικές αίθουσες.

Τα θερινά σινέμα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις το καλοκαίρι. Είτε επιλέξεις να δεις μια καινούργια ταινία, είτε μια διαχρονική, η εμπειρία αυτή κάτω από τον ουρανό είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Και μπορεί στην πόλη να είναι μια ιδανική βόλτα μετά τη δουλειά, πώς σου φαίνεται όμως η ιδέα του να πηγαίνεις σε θερινό σινεμά ενώ είσαι διακοπές;

Αν, λοιπόν, φέτος οι διακοπές σου περιλαμβάνουν κάποιο ελληνικό νησί, αξίζει να αφιερώσεις ένα βράδυ σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Από καταπράσινους κήπους και αυλές γεμάτες λουλούδια μέχρι ιστορικούς κινηματογράφους που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, κάθε θερινό έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Συγκεντρώσαμε 10 αγαπημένα θερινά σινεμά σε ισάριθμα ελληνικά νησιά, που υπόσχονται να κάνουν μία απλή κινηματογραφική προβολή μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού σου.

Στη Σαντορίνη το Cine Kamari

Ένα από τα πιο γνωστά θερινά σινεμά της Ελλάδας, το Cine Kamari λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και αποτελεί αγαπημένη στάση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες του νησιού. Περιτριγυρισμένο από φοίνικες, λουλούδια και πλούσια βλάστηση, προσφέρει μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ οι προβολές γίνονται στην πρωτότυπη γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους.

Στα Χανιά το Cine Κήπος

Στο κέντρο των Χανίων, μέσα στον Δημοτικό Κήπο, βρίσκεται ένα θερινό σινεμά που συνδυάζει τη φύση με την αγάπη για τον κινηματογράφο. Τα μεγάλα δέντρα και το καταπράσινο περιβάλλον δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για μια βραδινή προβολή μετά τη βόλτα στην παλιά πόλη.

Στην Κίμωλο το Cine Καλησπερίτης

Δεν πρόκειται για ένα κλασσικό θερινό σινεμά, αλλά για κάτι εντελώς ξεχωριστό και πρωτότυπο. Οι Κιμωλίστες, η εθελοντικής ομάδας του νησιού, διοργανώνουν και διαχειρίζονται, σε συνεργασία με τον Δήμο, το Cine Καλησπερίτη, το μεταφερόμενο σινεμά του νησιού. Δεν υπάρχει ένα σταθερό σημείο, αλλά κάθε φορά θα απολαύσεις την ταινία δίπλα στη θάλασσα ή σε όποιο σημείο του νησιού.

Στη Σάμο το Cine Rex

Το Cine Rex αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες στο Βαθύ της Σάμου. Με άνετους χώρους, δροσερή ατμόσφαιρα και επιλογές από τις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, είναι ιδανική επιλογή για μια χαλαρή καλοκαιρινή έξοδο.

Στις Σπέτσες το Cine Titania

Το θερινό Titania αποτελεί αγαπημένο σημείο συνάντησης στις Σπέτσες. Με νησιώτικη ατμόσφαιρα και προσεγμένο χώρο, προσφέρει μια όμορφη εμπειρία προβολής μετά τη βόλτα στο λιμάνι και τα γραφικά σοκάκια του νησιού.

Στην Παροικιά της Πάρου το Cine Rex

Στην Παροικιά θα βρεις ένα από τα πιο δημοφιλή θερινά σινεμά των Κυκλάδων. Το Cine Rex υποδέχεται κάθε καλοκαίρι τους σινεφίλ σε έναν όμορφα διαμορφωμένο χώρο, ιδανικό για να ολοκληρώσεις τη βραδινή σου βόλτα με μια ταινία.

Στη Σύρο το Cine Παλλάς

Στην Ερμούπολη, το ιστορικό θερινό σινεμά Παλλάς αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σύρου. Η ατμοσφαιρική αυλή του και οι προβολές κάτω από τον ουρανό δίνουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στις καλοκαιρινές βραδιές του νησιού.

Στη Μύκονος το Cine Manto

Λίγα μόλις βήματα από τα σοκάκια της Χώρας, το Cine Manto είναι κρυμμένο μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο. Οι βουκαμβίλιες, τα δέντρα και η χαλαρή ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα μικρό καταφύγιο στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων. Μάλιστα έχει αναδειχθεί από τις Guardian και Ιndepenedent ένα από τα 10 καλύτερα θερινά σινεμά του κόσμου

Στην Κω το Orfeas Open Air Cinema

Στην πόλη της Κω, το Orfeas Open Air Cinema συνεχίζει την παράδοση των θερινών κινηματογράφων, προβάλλοντας τις πιο πρόσφατες ταινίες σε έναν προσεγμένο υπαίθριο χώρο που προσελκύει τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες.

Στα Λουτρά Αιδηψού το Cine Απόλλων

Στα Λουτρά Αιδηψού στη Βόρεια Εύβοια, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού. Με ιστορία πολλών δεκαετιών και νοσταλγική ατμόσφαιρα, προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν μια ταινία με ελεύθερη είσοδο μετά τη βόλτα στον παραλιακό δρόμο και τα φημισμένα ιαματικά λουτρά.

Είτε προτιμάς τις Κυκλάδες, είτε την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα ή τη Βόρεια Εύβοια, ένα θερινό σινεμά μπορεί να γίνει η πιο όμορφη ανάμνηση των διακοπών σου. Γιατί υπάρχουν βραδιές που μια καλή ταινία, λίγα αστέρια πάνω από το κεφάλι και η δροσιά του ελληνικού καλοκαιριού είναι όλα όσα χρειάζεσαι.