Juicy, girly και super fun

Αν υπάρχει ένα nail trend που πρωταγωνιστεί (και) φέτος το καλοκαίρι, αυτό είναι αναμφίβολα τα φρουτένια μανικιούρ. Ζουμερές φράουλες, λαχταριστά κεράσια, λεμόνια, καρπούζια και τροπικά φρούτα «στολίζουν» τα νύχια, χαρίζοντας μια παιχνιδιάρικη και άκρως καλοκαιρινή πινελιά σε κάθε εμφάνιση.

Είτε προτιμάς μίνιμαλ σχέδια πάνω σε γαλακτερή βάση είτε πιο πολύχρωμα nail art, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Από διακριτικά κερασάκια στις άκρες μέχρι πολύχρωμα σχέδια και εξωτικά μοτίβα, τα νύχια με φρούτα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δώσεις χρώμα στο μανικιούρ σου. Υπάρχουν επιλογές και για κοντά και για μακριά νύχια, ενώ η τάση ταιριάζει τόσο σε οβάλ, όσο και σε τετράγωνα ή αμυγδαλωτά σχήματα.

Ιδού 10 από τα ωραιότερα looks με νύχια με φρούτα για να εμπνευστείς και να υιοθετήσεις κι εσύ το πιο ζουμερό nail trend της σεζόν:

Νύχια με φρούτα: 12 looks για να διαλέξεις

Berries & Cream

Lemons

3D

Tutti Frutti

Tangerines

Strawberries

Orange

Gems

French

Euro Summer

Flowers & Fruits

Cherries