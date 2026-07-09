Κομψά, φωτεινά και άκρως καλοκαιρινά

Υπάρχουν αποχρώσεις που είναι συνυφασμένες με το καλοκαίρι και το γαλάζιο είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Θυμίζει καθαρό ουρανό, κρυστάλλινα νερά και την ανεπιτήδευτη ηρεμία των διακοπών, γι' αυτό και κάθε χρόνο επιστρέφει δυναμικά στις μεγαλύτερες τάσεις του μανικιούρ. Φέτος, όμως, δεν πρωταγωνιστεί μόνο του. Η όμπρε τεχνική χαρίζει στο κλασικό γαλάζιο μια πιο σύγχρονη, εκλεπτυσμένη διάσταση.

Το θαλασσί, είτε «σβήνει» σε πιο έντονο μπλε, είτε σε λευκή ή nude βάση, ταιριάζει τόσο σε κοντά, όσο και σε πιο μακριά νύχια, δημιουργώντας ένα κομψό και άκρως φωτεινό αποτέλεσμα, που αποδεικνύει ότι δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε υπερβολές για να εντυπωσιάσεις.

Ιδού 10 looks με γαλάζια όμπρε νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Νύχια όμπρε γαλάζιο: 10 looks για να διαλέξεις

Floral Details

Super Long

Chrome

Polka Dots

Pink Base

Sparkly

Ocean

Super Light

Chunky Glitter

Aura

