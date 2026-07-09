Νύχια όμπρε γαλάζιο: 10 looks για να βάλεις λίγο χρώμα στην εμφάνισή σου
Βίκυ Χριστοπούλου
9 Ιουλίου 2026
Υπάρχουν αποχρώσεις που είναι συνυφασμένες με το καλοκαίρι και το γαλάζιο είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Θυμίζει καθαρό ουρανό, κρυστάλλινα νερά και την ανεπιτήδευτη ηρεμία των διακοπών, γι' αυτό και κάθε χρόνο επιστρέφει δυναμικά στις μεγαλύτερες τάσεις του μανικιούρ. Φέτος, όμως, δεν πρωταγωνιστεί μόνο του. Η όμπρε τεχνική χαρίζει στο κλασικό γαλάζιο μια πιο σύγχρονη, εκλεπτυσμένη διάσταση.
Το θαλασσί, είτε «σβήνει» σε πιο έντονο μπλε, είτε σε λευκή ή nude βάση, ταιριάζει τόσο σε κοντά, όσο και σε πιο μακριά νύχια, δημιουργώντας ένα κομψό και άκρως φωτεινό αποτέλεσμα, που αποδεικνύει ότι δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε υπερβολές για να εντυπωσιάσεις.
Ιδού 10 looks με γαλάζια όμπρε νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Νύχια όμπρε γαλάζιο: 10 looks για να διαλέξεις
Floral Details
Super Long
Chrome
Polka Dots
Pink Base
Sparkly
Ocean
Super Light
Chunky Glitter
Aura
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