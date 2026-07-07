Ημιδιάφανα νύχια: 10 μανικιούρ για τις λάτρεις του μίνιμαλ στιλ
Βίκυ Χριστοπούλου
7 Ιουλίου 2026
Μετά το skinimalism και το no makeup makeup look, η φιλοσοφία της ήσυχης πολυτέλειας περνά δυναμικά και στο μανικιούρ, με τα ημιδιάφανα νύχια να αναδεικνύονται στη μεγαλύτερη εμμονή των beauty insiders.
Γαλακτερές λευκές, ροζ ή ακόμα και λιλά αποχρώσεις συνδυάζονται με φίνα διάφανη υφή δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει ανεπιτήδευτα κομψό. Είναι η τάση που δεν ακολουθεί απλώς τη φιλοσοφία του less is more, αλλά την εξελίσσει, χαρίζοντας στα άκρα μια διακριτική λάμψη και κάνοντάς τα να δείχνουν «καθαρά» και καλά περιποιημένα.
Το μυστικό για να υιοθετήσεις την τάση βρίσκεται στην απλότητα. Προτίμησε κοντό ή μεσαίο μήκος και σχήματα που αναδεικνύουν τη φυσική γραμμή του νυχιού, όπως το soft square, το οβάλ ή το αμυγδαλωτό. Όσον αφορά τις αποχρώσεις, κινήσου σε ημιδιάφανα milky λευκά, απαλό ροζ, λιλά, nude ή peachy τόνους που χαρίζουν υγιή όψη χωρίς να καλύπτουν πλήρως το φυσικό νύχι. Αν θέλεις να πας το μανικιούρ σου ένα βήμα παρακάτω μπορείς να ολοκληρώσεις το αποτέλεσμα με ένα glossy top coat ή ένα διακριτικό pearlescent ή chrome φινίρισμα, που θα χαρίσει βάθος και λάμψη στο look χωρίς να αλλοιώσει τη μίνιμαλ αισθητική του.
Ακολουθούν 10 από τα πιο κομψά μανικιούρ με ημιδιάφανα νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Ημιδιάφανα νύχια: 10 looks για να διαλέξεις
Toasted Nude
Soap Nails
BB Cream Nails
Rose Water Nails
Clear Chrome
Milky White
Jelly
Iridescent
Milky Lilac
Pearl
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