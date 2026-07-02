Πώς να υιοθετήσεις το nail trend που έχουν λατρέψει οι Ελληνίδες αλλά και οι ξένες influencers

Αν υπάρχει ένα μανικιούρ άρρηκτα συνδεδεμένο με το λεγόμενο euro summer, αυτό είναι σίγουρα τα άσπρα νύχια με ματάκι. Φρέσκα, καθαρά και απόλυτα φωτεινά, τα λευκά νύχια λειτουργούν σαν καμβάς που αναδεικνύει τόσο το μαύρισμα όσο και κάθε καλοκαιρινό outfit, από τα πιο minimal μέχρι τα πιο fun. Τώρα όταν συνδυάζονται με διακριτικά μπλε και άσπρα ματάκια, δημιουργείται ένα look κομψό και άκρως καλοκαιρινό.

Το evil eye mani έχει γίνει viral στο Instagram, αλλά και το TikTok, με ολοένα και περισσότερες Ελληνίδες και ξένες influencers να το υιοθετούν, καθώς συνδυάζει δύο στοιχεία που αγαπάμε πολύ το καλοκαίρι: την απλότητα και τη συμβολική προστασία. Είτε σε κοντά είτε σε μακριά νύχια, είτε σε minimal γραμμές είτε σε πιο glossy φινίρισμα, είτε με milky, είτε με πιο οπάκ βάση, τα άσπρα νύχια με ματάκι έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν. Αν θέλεις κάτι πιο διακριτικό, μπορείς να υιοθετήσεις ένα κλασικό γαλλικό μανικιούρ με λευκή άκρη και να το διακοσμήσεις με μικροσκοπικά evil eyes, ενώ αν θέλεις κάτι πιο statement μπορείς να τολμήσεις ένα mix & match look, συνδυάζοντας διαφορετικά nail art designs.

Ιδού 7 διαφορετικά looks που θα σε πείσουν ότι αυτό το απλό αλλά ξεχωριστό trend θα γίνει η απόλυτη καλοκαιρινή εμμονή σου:

Άσπρα νύχια με ματάκι: 7 looks για να διαλέξεις

Swirls

Intricate French Manicure

Milky Base

Gold Details

Accent Nail

Short

French Mani