Οι άνθρωποι με υψηλό IQ δεν μαλώνουν όταν κάποιος κάνει λάθος – Λένε αυτές τις 9 φράσεις

Οι ψυχολόγοι εξηγούν γιατί οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι δεν διορθώνουν ποτέ κάποιον ευθέως.

Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις πάντα ότι έχεις δίκιο. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη γνωρίζουν πως μια συζήτηση δεν κερδίζεται όταν ο άλλος νιώσει ότι τον προσβάλλουν, αλλά όταν υπάρχει χώρος για διάλογο, κατανόηση και ανταλλαγή απόψεων. Πολλές φορές, όταν κάποιος εκφράζει μια λανθασμένη άποψη ή κάτι που εμείς διαφωνούμε, η αυθόρμητη αντίδραση είναι να τον διορθώσουμε αμέσως.

Ωστόσο, οι πιο έξυπνοι επικοινωνιακά άνθρωποι επιλέγουν μια διαφορετική στρατηγική. Αντί να συγκρουστούν και να φέρουν τον συνομιλητή τους σε δύσκολη θέση, χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φράσεις που κρατούν τη συζήτηση σε ήρεμο κλίμα, μειώνουν την αμυντική στάση του συνομιλητή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο.

9 φράσεις που χρησιμοποιούν συχνότερα όσοι έχουν υψηλό IQ και δεν μαλώνουν ποτέ

1. «Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό;»

Αντί να απορρίψουν αμέσως την άποψη του άλλου, οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ευφυΐα προτιμούν να κάνουν ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν καλύτερα τον τρόπο σκέψης του συνομιλητή τους και δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για όσα λέει. Ακόμη κι αν το συμπέρασμα είναι λανθασμένο, η διαδικασία της συζήτησης μπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να οδηγήσει σε πιο ουσιαστική επικοινωνία.

2. «Δεν το είχα σκεφτεί έτσι»

Η συγκεκριμένη φράση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνείτε. Δείχνει όμως πως αναγνωρίζετε ότι ο άλλος προσφέρει μια διαφορετική οπτική. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι ακούγονται χωρίς να κρίνονται, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ανοιχτοί στη συζήτηση και να εξετάσουν νέες πληροφορίες χωρίς αντιπαράθεση.

3. «Καταλαβαίνω πώς το βλέπεις»

Η ανάγκη να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν είναι βαθιά ανθρώπινη. Ακόμη κι όταν κάποιος κάνει λάθος, η αναγνώριση της οπτικής του μειώνει την ένταση και βοηθά να συνεχιστεί η συζήτηση σε πολιτισμένο επίπεδο. Η κατανόηση δεν ισοδυναμεί με συμφωνία. Είναι ένδειξη σεβασμού.

4. «Πες μου περισσότερα γι' αυτό»

Οι καλοί συνομιλητές γνωρίζουν ότι η ακρόαση είναι εξίσου σημαντική με την ομιλία. Ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, δίνουν στον άλλο την ευκαιρία να αναπτύξει τη σκέψη του και παράλληλα συλλέγουν στοιχεία που θα βοηθήσουν σε μια πιο εποικοδομητική συνέχεια της κουβέντας.

5. «Κι αν δοκιμάζαμε και αυτή την προσέγγιση;»

Αντί να επισημάνουν ευθέως το λάθος, προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Έτσι, δεν πληγώνουν τον εγωισμό του συνομιλητή και ανοίγουν τον δρόμο για νέες ιδέες. Η συνεργατική διάθεση οδηγεί συχνά σε καλύτερα αποτελέσματα από μια στείρα αντιπαράθεση.

6. «Με ενδιαφέρει να καταλάβω...»

Η περιέργεια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που μαθαίνουν διαρκώς. Με αυτή τη φράση δείχνουν ότι στόχος τους δεν είναι να αποδείξουν πως έχουν δίκιο, αλλά να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης του άλλου. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

7. «Ας το σκεφτούμε μαζί»

Η φράση αυτή μετατρέπει τη συζήτηση από αντιπαράθεση σε συνεργασία. Αντί να υπάρχουν δύο αντίπαλες πλευρές, όλοι επικεντρώνονται στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης. Έτσι μειώνεται η ανάγκη του άλλου να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τη θέση του.

8. «Ας το παρακολουθήσουμε και βλέπουμε»

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κάποιον επιτόπου. Αν το λάθος πρόκειται να φανεί από μόνο του, αυτή η φράση επιτρέπει στη συζήτηση να συνεχιστεί χωρίς εντάσεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν ανακαλύπτουν μόνοι τους ότι έκαναν λάθος.

9. «Είναι μια δίκαιη παρατήρηση»

Ακόμη και μέσα σε μια λανθασμένη άποψη μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο που αξίζει να αναγνωριστεί. Με αυτή τη φράση δείχνετε ότι εκτιμάτε τη συμμετοχή του συνομιλητή και δημιουργείτε το κατάλληλο κλίμα για μια πιο παραγωγική συζήτηση. Η αναγνώριση ενός σωστού σημείου μειώνει την άμυνα του άλλου και κάνει πιο εύκολη την ανταλλαγή επιχειρημάτων.