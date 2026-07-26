Ιδανικό για τις διακοπές σου στο νησί

Το γιλέκο χαρίζει μια μοναδική ευελιξία και, αν ψάχνεις ένα που θα φορέσεις με τζιν, βερμούδα, λινό παντελόνι – ακόμη και φούστα, τότε έχουμε βρει το καλύτερο.



Με μία έρευνα ανακαλύψαμε ένα γιλέκο από τα Stradivarius το οποίο κυκλοφορεί σε έξι χρώματα και μπορείς να φορέσεις με αμέτρητους τρόπους.

Το γιλέκο από τα Stradivarius που βγαίνει σε 6 χρώματα και θα φορέσεις με τα πάντα

Πρόκειται για ένα αμάνικο γιλέκο με στρογγυλή λαιμόκοψη, κλείσιμο μπροστά με κουμπιά και ρυθμιζόμενη μέση με κορδόνι στο πίσω μέρος το οποίο θα βρεις σε διάφορες αποχρώσεις και θα φορέσεις ανεξαρτήτως του στιλ σου.



Αν λοιπόν ψάχνεις να προσθέσεις στη γκαρνταρόμπα σου κομμάτια που να μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, το γιλέκο είναι η ιδανική επιλογή.

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Αν είσαι φαν της μίνιμαλ αισθητικής επέλεξε το γιλέκο σε γήινα χρώματα, όπως το μπεζ ή το χακί, το κομψό λευκό ή το κλασικό μαύρο, αν πάλι αγαπάς τα χρώματα, δοκίμασε το ρομαντικό κίτρινο.





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