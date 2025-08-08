1 γιλέκο 10 πιθανοί συνδυασμοί – Τα στιλάτα outfits για να εμπνευστείς

Το γιλέκο θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα πως αποτελεί το hero item της καλοκαιρινής σου γκαρνταρόμπας – και εξηγούμαι αμέσως

Ο Αύγουστος πλησιάζει στη μέση του και, αν και εσύ ετοιμάζεσαι τώρα για τις διακοπές σου, ένα γιλέκο είναι απαραίτητο γιατί, όχι μόνο είναι στιλάτο, θα το φορέσεις με δέκα διαφορετικούς τρόπους, κάτι που θα σε διευκολύνει πολύ – ιδίως σε μια εξόρμηση λίγων ημερών.

Το γιλέκο ήταν ξανά in fashion πριν τουλάχιστον μια δεκαετία. Σε στενή γραμμή, ιδανικό για πιο επίσημες εμφανίσεις αποτελούσε το item κλειδί των chic εμφανίσεων, σήμερα όμως, επαναπροσδιορισμένο και επανατοποθετημένο στις τάσεις που ακολουθούν τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας επιλέγεται για office looks, casual εμφανίσεις, athleisure outfits αλλά και βραδινές εξόδους. Κοινώς, είναι ένα πασπαρτού item που δίνει κομψά vibes σε κάθε περίσταση.

Πώς με 1 γιλέκο θα δημιουργήσεις 10 δ ιαφορετικά στιλάτα outfits

Η ευελιξία του γιλέκου έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να φορεθεί πραγματικά με τα πάντα. Είτε πρόκειται για ένα denim vest, είτε για ένα λινό γιλέκο, μπορείς να το συνδυάσεις με τζιν, με παντελόνι, με βερμούδα, με φούστα, ακόμη και να το φορέσεις πάνω από ένα λευκό t – shirt.



Αν λοιπόν θέλεις κομμάτια στη γκαρνταρόμπα σου που να μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, το γιλέκο είναι η ιδανική επιλογή. Αν είσαι φαν της μίνιμαλ αισθητικής επέλεξε ένα γιλέκο σε γήινα χρώματα, κομψό λευκό ή κλασικό μαύρο, αν πάλι αγαπάς τον μαξιμαλισμό δοκίμασε ένα γιλέκο με pattern.

Δες παρακάτω 10 συνδυασμούς με γιλέκο που μπορείς να αντιγράψεις

Με ασορτί παντελόνι + μπαλαρίνες

Με τζιν + sneakers

Με midaxi φούστα + φλατ σανδάλια

Με balloon pant + πέδιλα

Με ασορτί λινή φούστα

Με σορτς + sneakers

Με βερμούδα

Με t -shirt + φόρμα + mesh μπαλαρίνες

Με tailored παντελόνι + sneakers

Με τζιν + statement ζώνη