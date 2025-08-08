Αυγουστιάτικο office look; Έτσι θα φορέσεις το παντελόνι στο γραφείο μέχρι και το φθινόπωρο

Μπορεί ο Αύγουστος να είναι ο επίσημος μήνας των διακοπών πολλές όμως μας βρίσκει ακόμη στην πόλη, στο γραφείο και τους ρυθμούς της καθημερινότητας

Το office look είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς με αυτό. Για τις ώρες στο γραφείο χρειάζεσαι κομμάτια άνετα και παράλληλα στιλάτα, τι καλύτερο λοιπόν από ένα παντελόνι που μπορεί να ταιριάξει με vest με t- shirt και με πουκάμισο;

Το παντελόνι αποτελεί άλλωστε ένα από τα κομμάτια – κλειδιά της γκαρνταρόμπας. Ταιριάζει σε κάθε περίσταση, είναι κομψό και ευέλικτο και μπορεί να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο, τόσο το στιλ, όσο και τη σιλουέτα μας.

Για τις εμφανίσεις αυτή την περίοδο στο γραφείο; Ένα κλασικό λευκό ή και ένα διαχρονικό μαύρο παντελόνι θα σου λύσει τα χέρια τα πρωινά που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Θα το ταιριάξεις με μπαλαρίνες, σανδάλια - ακόμη και σαγιονάρες - όσο για όταν ο καιρός δροσίσει, το ίδιο υφασμάτινο παντελόνι που θα φορέσεις τώρα θα το φοράς και από Σεπτέμβριο, με sneakers ή loafers, με cardigan στους ώμους ή ένα ελαφρύ blazer.

Για τις ημέρες λοιπόν που δίνει το «παρών» στο γραφείο και θέλεις να δημιουργήσεις ένα φινετσάτο office look παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από looks για να εμπιστευτείς.

Πώς θα φορέσεις το παντελόνι στο γραφείο μέχρι το φθινόπωρο