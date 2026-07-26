Έμιλι Γουίλσον: Η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά, έχει κάτι να πει για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Για την Έμιλι Γουίλσον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, παρέλειψε κάποια ουσιώδη θέματα στην Οδύσσεια, κάτι που δεν την άφησε απόλυτα ικανοποιημένη

Για την πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά, η κινηματογραφική μεταφορά από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν αυτό ακριβώς που περίμενε. Η Έμιλι Γουίλσον, βέβαια, που έχει βραβευτεί ουκ ολίγες φορές, βλέπει τώρα την μετάφρασή της, που κυκλοφόρησε το 2017, να γνωρίζει μια νέα άνθηση, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα των ευπώλητων του Amazon.

Είναι γεγονός πως είτε σου άρεσε η ταινία είτε όχι, ο Κρίστοφερ Νόλαν κατάφερε κάτι εντυπωσιακό: Να γεμίσει τους κινηματογράφους και να οδηγήσει τους νέους στα βιβλιοπωλεία, για να αγοράσουν και να διαβάσουν, ξανά, την Οδύσσεια του Ομήρου.

Από την άλλη, οι απόψεις διίστανται με το κατά πόσο ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, σεβάστηκε το ομηρικό έπος. Ο ίδιος ανέφερε εμπνεύστηκε από την μετάφραση της Έμιλι Γουίλσον, εξού και η ταινία ξεκινά με την φράση «πες μου για έναν πολύπλοκο άνθρωπο» - ακριβώς όπως και η μετάφραση της δηλαδή.

Ωστόσο, η Έμιλι Γουίλσον δεν έμεινε ικανοποιημένη από την ταινία.

Οδύσσεια / Tanweer

Μιλώντας στο Associated Press, η Έμιλι Γουίλσον εξήγησε πως «χαίρομαι πραγματικά που τόσοι πολλοί άνθρωποι γνώρισαν ή ξαναγύρισαν στην Οδύσσεια. Ταυτόχρονα, όμως, είχα την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν προσπάθησε να χωρέσει τα πάντα στην ταινία, παραλείποντας θέματα που είναι ουσιώδη για το ίδιο το ποίημα».

Η Έμιλι Γουίλσον, καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, τόνισε ότι δεν θέλει να εμφανίζεται ως μια «σνομπ» ειδικός που αναζητά σχολαστικά κάθε απόκλιση από το πρωτότυπο κείμενο. Παρ' όλα αυτά, εξέφρασε επιφυλάξεις για μια σειρά από παραλείψεις και δημιουργικές επιλογές: από την απουσία των θεών Δία και Ποσειδώνα από την οθόνη, μέχρι το «ασυνάρτητο» μήνυμα της ταινίας, η οποία ενώ καταδικάζει τον πόλεμο, ταυτόχρονα καταδικάζει και τη σωματική δειλία.

Θεώρησε επίσης ότι ο ρόλος της Πηνελόπης έχει περιοριστεί τόσο πολύ, ώστε «υπονομεύεται κάθε δυνατότητα να πιστέψει κανείς σε αυτόν τον γάμο». Επιπλέον, εκτίμησε ότι ορισμένες σκηνές -ιδίως εκείνες με τον σκύλο του Οδυσσέα, τον Άργο- «υποκύπτουν στον σύγχρονο συναισθηματισμό».

«Όλοι έχουν μια αδυναμία στους σκύλους», σχολίασε χαμογελώντας.

Η Έμιλι Γουίλσον απέφυγε να βαθμολογήσει ή να κατατάξει την ταινία, διευκρίνισε όμως ότι θα τη συνιστούσε σε άλλους να τη δουν. «Πέρασα όμορφα βλέποντάς την μαζί με τα παιδιά μου. Δεν ένιωσα στιγμή ότι έπρεπε να προσπαθήσω για να μου κρατήσει το ενδιαφέρον. Αν έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε σε μεγάλη οθόνη, αξίζει οπωσδήποτε να πάτε».