Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 27 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 27 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2026. Ένα μοναδικό αστρολογικό σκηνικό που μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις με μεγάλη δυναμική.

Η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου δεν είναι απλώς μία ακόμη δυνατή αστρολογική εβδομάδα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές περιόδους της δεκαετίας, καθώς από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου σχηματίζεται ένας εξαιρετικά σπάνιος πλανητικός συνδυασμός. Η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου ενεργοποιεί ταυτόχρονα τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό και τον Δία, δημιουργώντας ένα μοναδικό αστρολογικό σκηνικό που μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις για όλα τα ζώδια με μεγάλη δυναμική τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η περίοδος αυτή δεν αφορά μόνο τις ατομικές μας ζωές. Ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων για την ανθρωπότητα, όπου αλλαγές, νέες ιδέες, τεχνολογικές εξελίξεις, κοινωνικές μεταμορφώσεις και ιστορικά γεγονότα μπορούν να αρχίσουν να ξεδιπλώνονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη συλλογική αλλαγή, πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν μπροστά σε ευκαιρίες, αποφάσεις και γεγονότα που μπορούν να αναδιαμορφώσουν την προσωπική τους πορεία για πολλά χρόνια.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας είναι τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, καθώς δέχονται τις ισχυρότερες και πιο ευεργετικές επιρροές αυτού του μοναδικού σχηματισμού. Παράλληλα, η όψη Αφροδίτης – Άρη στις 29 Ιουλίου ενισχύει το πάθος, τις νέες γνωριμίες και τις εξελίξεις στις σχέσεις, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ισχυρές και καθοριστικές αστρολογικές εβδομάδες των τελευταίων ετών.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 27 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2026

Κριός

Αγαπητοί Κριοί, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι από τις σημαντικότερες του φετινού καλοκαιριού. Οι περισσότερες αστρολογικές όψεις κορυφώνονται από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ενώ η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου συμμετέχει σε έναν εξαιρετικά ισχυρό πλανητικό σχηματισμό μαζί με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα, τον Ουρανό και τον Δία. Για εσάς που έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, και ιδιαίτερα από 21 έως 30 Μαρτίου, αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο τυχερές και καθοριστικές εβδομάδες της χρονιάς.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αγαπητοί Ταύροι, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι μία από τις πιο ισχυρές αστρολογικές εβδομάδες των τελευταίων ετών. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιείται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο πλανητικό σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να πυροδοτήσει γεγονότα που αλλάζουν την πορεία της ζωής σας για πολλά χρόνια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αγαπητοί Δίδυμοι, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αστρολογικές εβδομάδες της δεκαετίας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό πλανητικό σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιήσει γεγονότα που θα επηρεάσουν την πορεία της ζωής σας για πολλά χρόνια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αγαπητοί Καρκίνοι, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι από τις πιο σημαντικές της χρονιάς για τα οικονομικά σας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου, ένας εξαιρετικά ισχυρός αστρολογικός σχηματισμός που μπορεί να φέρει γεγονότα με μακροχρόνια επίδραση στη ζωή σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπητοί Λέοντες, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες της χρονιάς για την προσωπική και ερωτική σας ζωή. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου, ένας από τους ισχυρότερους αστρολογικούς σχηματισμούς των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα εσείς που έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, και κυρίως από 23 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι μία από τις σημαντικότερες επαγγελματικές εβδομάδες της χρονιάς. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου, ένας εξαιρετικά ισχυρός αστρολογικός σχηματισμός που εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εξελίξεων στην καθημερινότητα και στην εργασία σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές εβδομάδες της δεκαετίας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο πλανητικό σχηματισμό που μπορεί να επηρεάσει για πολλά χρόνια την ερωτική σας ζωή, τη δημιουργικότητά σας, τη σχέση σας με τα παιδιά, τον κοινωνικό σας κύκλο, αλλά και την υλοποίηση σημαντικών προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές εβδομάδες της δεκαετίας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό αστρολογικό σχηματισμό που μπορεί να επηρεάσει για πολλά χρόνια την καριέρα σας, την οικογενειακή σας ζωή, το σπίτι σας και τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσετε το μέλλον σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αστρολογικές εβδομάδες της δεκαετίας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό πλανητικό σχηματισμό που μπορεί να επηρεάσει για πολλά χρόνια τις σπουδές σας, τα ταξίδια, τις επαφές με το εξωτερικό, τις νομικές υποθέσεις, τις συμφωνίες και τον τρόπο με τον οποίο διευρύνετε τους επαγγελματικούς και προσωπικούς σας ορίζοντες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι από τις σημαντικότερες οικονομικές εβδομάδες της δεκαετίας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό αστρολογικό σχηματισμό που μπορεί να επηρεάσει για πολλά χρόνια τα εισοδήματά σας, την περιουσία σας, τις επενδύσεις σας και γενικότερα την οικονομική σας ασφάλεια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες, αλλά και πιο ερωτικές εβδομάδες του καλοκαιριού και ολόκληρης της δωδεκαετίας για εσάς!! Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του ζωδίου σας. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο και ισχυρό αστρολογικό σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει για πολλά χρόνια την ερωτική σας ζωή, τις σχέσεις, τις συνεργασίες και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε με τον άνθρωπο της ζωής σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, η εβδομάδα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου είναι μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές εβδομάδες της δεκαετίας. Από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνο με τον Ουρανό, ενώ στις 29 Ιουλίου πραγματοποιούνται η σύνοδος Ήλιου – Δία και η Πανσέληνος στις 6 μοίρες του Υδροχόου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό πλανητικό σχηματισμό που μπορεί να επηρεάσει για πολλά χρόνια την εργασία σας, την ψυχολογία σας, την υγεία σας και συνολικά την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής σας.

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