Το I Will Find You δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βάλεις και να μην καταλήξεις να το βλέπεις όλο σε ένα βράδυ

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για την σειρά I Will Find You στο Netflix, που βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10 εδώ και τρεις εβδομάδες. Την είχα προτείνει και στο Final Cut, επομένως σε περίπτωση που δεν έχεις δώσει ακόμα ευκαιρία (δεν ξέρω τι κάνεις, αλήθεια), ίσως τώρα να σε πείσω.

Το θρίλερ μυστηρίου, I Will Find You, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χάρλαν Κόμπεν, ο οποίος έχει κερδίσει ήδη πιστούς θαυμαστές στο Netflix. Αλλά καμία σειρά που έχει μεταφερθεί από τα μυθιστορήματά του δεν έχει αγγίξει τέτοια επιτυχία - μέχρι τώρα- όπως αυτή που σημείωσε η τελευταία προσθήκη.

Το I Will Find You κατέγραψε, για την ακρίβεια, την μεγαλύτερη τηλεθέαση για νέα αγγλόφωνη δραματική σειρά το 2026. Μέχρι σήμερα, φυσικά. Όπως αναφέρει το Variety, μετά τις 24 εκατομμύρια προβολές της πρώτης εβδομάδας που κυκλοφόρησε (η πρεμιέρα ήταν στις 18 Ιουνίου), μια επίδοση που την κατέστησε ως τη μεγαλύτερη τηλεοπτική πρεμιέρα του Netflix για φέτος, η σειρά συγκέντρωσε περισσότερες από 34 εκατομμύρια προβολές μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου.

Netflix

Μάλιστα, το Netflix επιβεβαίωσε πως οι θεατές παρακολουθούν το I Will Find You μονοκοπανιά. Κάτι που συνέβη και σε εμένα, δηλαδή. Έβαλα το πρώτο επεισόδιο και κατέληξα να κάνω binge-watching μέχρι το ξημέρωμα.

«Νομίζω ότι τα πιο προφανή στοιχεία που ξεχωρίζει ο κόσμος είναι οι συνεχείς ανατροπές, η αγωνία που κρατά τον θεατή σε εγρήγορση και η δυνατότητα να τη δεις μονορούφι. Φυσικά, πολλές σειρές προσπαθούν να πετύχουν το ίδιο, επομένως δεν είμαστε οι μόνοι», δήλωσε ο Χάρλαν Κόμπεν στο Variety, όταν κλήθηκε να εξηγήσει τη δημοτικότητα της σειράς. «Αυτό που πιστεύω ότι ξεχωρίζει το "I Will Find You" -και ελπίζω και τις υπόλοιπες δουλειές μου - είναι η καρδιά του. Νιώθεις πραγματικά συμπόνια για τον χαρακτήρα του Σαμ Γουόρθινγκτον και θέλεις να τον ακολουθήσεις όπου κι αν πάει. Οι σειρές μου ανεβάζουν τους παλμούς και διεγείρουν το μυαλό, αλλά στο τέλος αγγίζουν κυρίως την καρδιά».

Τι θα δεις στο I Will Find You

Θα δεις μια ολοκληρωμένη ιστορία, δομημένη πολύ σωστά σεναριακά και σκηνοθετικά, που θα σε κρατήσει σε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Φυσικά, το δυνατό χαρτί της είναι το plot twist που μας χαρίζει στο τέλος. Αυτό που συζητάνε όλοι οι θεατές στη συνέχεια, στο TikTok. Θα βρεις πολλά βίντεο αναρτημένα για τη σειρά.

Το I Will Find You ακολουθεί τον Ντέιβιντ Μπάροουζ, έναν πατέρα που καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία του γιου του. Είναι αθώος προφανώς, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Κι ενώ βρίσκεται ήδη πέντε χρόνια στη φυλακή, μια φωτογραφία ενός παιδιού που φέρει το ίδιο σημάδι με τον γιο του, φέρνει τα πάνω κάτω. Ο Μάθιου είναι ζωντανός και ο Ντέιβιντ θα κάνει τα πάντα για να τον εντοπίσει. Στο πλευρό του έχει την Ρέιτσελ, δημοσιογράφος και αδερφή της πρώην συζύγου του.

Το I Will Find You είναι αυτή η σειρά που χρειάζεται το καλοκαιρινό σου βράδυ. Αν δεν την έχεις δει ακόμη, τότε οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις το Σαββατοκύριακο.

Να σημειωθεί, τέλος, πως το I Will Find You δεν αποτελεί εξαίρεση στην επιτυχία, αλλά έχει την πρωτοκαθεδρία. Από το 2023 έως το 2025, οι σειρές του Netflix που βασίζονται σε έργα του Χάρλαν Κόμπεν - ανάμεσά τους και η μεγάλη επιτυχία Fool Me Once του 2024 - ξεπέρασαν συνολικά τις 300 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως και εμφανίστηκαν 33 φορές στη λίστα Global Top 10 του Netflix. Η προηγούμενη διασκευή του, «Run Away», συγκέντρωσε 38 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες προβολής της.

Σε αντίθεση με ορισμένες σειρές που εξελίσσονται απροσδόκητα σε επιτυχίες μετά την κυκλοφορία τους, το Netflix γνώριζε ήδη τι είχε στα χέρια του με τον Κόμπεν και επένδυσε σημαντικά εξαρχής στο I Will Find You. Μάλιστα, αγόρασε τα δικαιώματα της ιστορίας πριν ακόμη ολοκληρωθεί το βιβλίο, όταν ο συγγραφέας είχε γράψει μόλις 90 σελίδες. Η προώθηση περιλάμβανε τηλεοπτική περιοδεία του Κόμπεν και των πρωταγωνιστών Σαμ Γουόρθινγκτον, Μπριτ Λόουερ και Μάιλο Βεντιμίλια, καθώς και διαφημιστικές πινακίδες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες με ειδικό μελάνι υπεριώδους ακτινοβολίας, οι οποίες αποκάλυπταν μόνο τη νύχτα το μήνυμα: «Τι συνέβη στον Μάθιου;».

Άξιζε όμως και με το παραπάνω.