Oscars 2026: Η αμήχανη συνάντηση της Κάιλι Τζένερ με την αδερφή του Τιμοτέ Σαλαμέ - “Φαίνεται τόσο ψεύτικο”

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έφτασε στο Dolby Theatre συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. Το “παρών” στα Oscars, ωστόσο, έδωσε και η αδερφή του, με τις δυο γυναίκες να έχουν μια μάλλον άβολη συνάντηση.

Τα Όσκαρ 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκαν πριν από μερικές ώρες, ωστόσο η συζήτηση για όσα είδαμε, διαβάσαμε και ακούσαμε θα κρατήσει για ημέρες. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ - ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη του χρυσού αγαλματιδίου για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο - ανήκει στην κατηγορία των προσώπων, που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα. Και όχι εξαιτίας των λανθασμένων δηλώσεων που έκανε σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα (διάβασε εδώ) προ ημερών, ούτε επειδή δεν κέρδισε τελικά το Όσκαρ, αλλά γιατί συμπρωταγωνίστησε στη συνάντηση της Κάιλι Τζένερ με την αδερφή του, Πολίν Σαλαμέ.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρευρέθηκε στην οσκαρική βραδιά συνοδευόμενος από την επί χρόνια σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. Οι δυο τους περπάτησαν στο red carpet, πόζαραν στους φωτογράφους και παρακολούθησαν μαζί την 98η τελετή απονομής των πολυπόθητων βραβείων. Στο Dolby Theatre, ωστόσο, βρισκόταν και η αδερφή του ηθοποιού, Πολίν Σαλαμέ, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποστηρίκτριες και φυσικά fans του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι τρεις τους είχαν μία άβολη, θα μπορούσαμε να πούμε, συνάντηση, με την Πολίν να σπεύδει στο σημείο όπου βρισκόταν ο αδερφός της, να τον αγκαλιάζει και να τον χαιρετάει. Η Κάιλι Τζένερ απέφυγε να σηκωθεί αρχικά από τη θέση της, προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή της Πολίν με έναν κάπως υπερβολικό τρόπο. Όταν, τελικά, εκείνη έμεινε να την κοιτάζει με αμηχανία, η Κάιλι Τζένερ σηκώθηκε και αντάλλαξαν - μάλλον - μια τυπική αγκαλιά.

Please, this interaction between Kylie Jenner and Pauline Chalamet looks so fake. 😭#Oscarspic.twitter.com/CDYFfJYBV9 — minlegend. (@minahilnabeel25) March 16, 2026

Οι fans του ηθοποιού παρακολούθησαν προφανώς το σκηνικό και το σχολίασαν μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι ισχυρίστηκαν, πως αυτή η αγκαλιά ήταν ψεύτικη, άλλοι έκαναν λόγο για αμήχανη και άβολη συνάντηση, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που έγραψαν πως φάνηκε σαν να συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Πάντως, ένας χρήστης ανέφερε πως η «Πολίν μισεί οτιδήποτε σχετίζεται με την οικογένεια Καρντάσιαν, συνεπώς μπορεί όντως να συναντήθηκαν πρώτη φορά».

Σύμφωνα με ειδικό στην ερμηνεία της γλώσσας του σώματος, η οποία μίλησε στη Daily Mail, ο χαιρετισμός ανάμεσα στην Κάιλι Τζένερ και την Πολίν Σαλαμέ είναι γεμάτος τυπικά μηνύματα, έκπληξη και ίσως σοκ, σαν να μην περίμενε κανείς την εμφάνιση της αδερφής του Τιμοτέ Σαλαμέ στην οσκαρική βραδιά.

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι μαζί από το 2023. Αν και γενικότερα κρατούν διακριτική στάση ως προς τη δημοσιότητα, σε κάθε σημαντική στιγμή του ηθοποιού - όπως είναι οι τιμητικές διακρίσεις και οι βραβεύσεις του - η επιχειρηματίας είναι στο πλευρό του και τον στηρίζει.

