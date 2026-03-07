«Είναι τέχνες για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται κανείς» δήλωσε ο Τιμοτέ Σαλαμέ και (όχι μόνο) το διαδίκτυο αντέδρασε

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στον καλλιτεχνικό κόσμο δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα. Καλλιτέχνες και οργανισμοί από τον χώρο των παραστατικών τεχνών αντέδρασαν έντονα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο αμερικανός ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, πρωταγωνιστής της ταινίας «Marty Supreme», μετά την επανεμφάνιση ενός αποσπάσματος από ζωντανή συνομιλία του με τον ηθοποιό Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιοδικό Variety. Στη συζήτηση, οι δύο ηθοποιοί σχολίαζαν την αλλαγή στη συμπεριφορά του κοινού και τη μειωμένη προσοχή των θεατών απέναντι σε πιο αργούς ή απαιτητικούς κινηματογραφικούς ρυθμούς.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Σαλαμέ υποστήριξε ότι το ενδιαφέρον για πιο «σοβαρές» ταινίες εξακολουθεί να υπάρχει, ιδιαίτερα μεταξύ νεότερων θεατών, όμως συχνά χρειάζεται έντονη προώθηση. Όπως ανέφερε, κάποιες παραγωγές πρέπει να διαφημίζονται με τρόπο που να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για σημαντικά έργα, ενώ άλλες βασίζονται απλώς στη δυναμική τους για να προσελκύσουν το κοινό.

Ο ηθοποιός έφερε ως παράδειγμα εμπορικά επιτυχημένες ταινίες, υποστηρίζοντας ότι όταν το κοινό θέλει πραγματικά να δει κάτι, θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Στο σημείο αυτό έκανε και το σχόλιο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση: δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να εργάζεται σε έναν χώρο όπως το μπαλέτο ή η όπερα, «όπου λένε συνεχώς “κρατήστε αυτό το πράγμα ζωντανό”, ακόμα κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτό». Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε αστειευόμενος ότι με αυτή τη δήλωση πιθανότατα θα δεχόταν κριτική.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από καλλιτέχνες και οργανισμούς του χώρου της όπερας και του μπαλέτου. Μεταξύ αυτών ήταν και το Βασιλικό Μπαλέτο και η Όπερα του Ηνωμένου Βασιλείου, ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς παραστατικών τεχνών στον κόσμο.

Σε δήλωσή του προς το The Hollywood Reporter, ο οργανισμός απάντησε ότι το μπαλέτο και η όπερα δεν είναι απομονωμένες μορφές τέχνης, αλλά έχουν επηρεάσει βαθιά πολλούς άλλους δημιουργικούς τομείς. Όπως επισημάνθηκε, η επιρροή τους εκτείνεται στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τη σύγχρονη μουσική, ακόμη και στη μόδα. Παράλληλα τονίστηκε ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να παρακολουθούν και να απολαμβάνουν αυτές τις τέχνες.

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν και η αντίδραση της αμερικανίδας μεσόφωνου Ιζαμπέλ Λέοναρντ, η οποία σχολίασε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, τη σόκαρε το γεγονός ότι ένας τόσο επιτυχημένος καλλιτέχνης μπορεί να εκφράζει τόσο περιορισμένες απόψεις για άλλες μορφές τέχνης. Η ίδια τόνισε ότι δεν είναι απαραίτητο να αγαπά κανείς κάθε καλλιτεχνικό είδος, ωστόσο θεωρεί προβληματικό όταν ένας δημιουργός υποτιμά το έργο άλλων καλλιτεχνών.

Αντίστοιχα, η καναδή τραγουδίστρια όπερας Ντίπα Τζόνι χαρακτήρισε τα σχόλια του ηθοποιού «απογοητευτικά». Σε δημόσια τοποθέτησή της υπογράμμισε ότι η ζωντανή εμπειρία της όπερας, του μπαλέτου και του θεάτρου αποτελεί μια μοναδική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και ότι οι καλλιτέχνες οφείλουν να συνεργάζονται ώστε να αναδεικνύουν και να στηρίζουν αυτές τις τέχνες.

Κριτική άσκησε επίσης ο ιρλανδός τραγουδιστής όπερας Σον Τέστερ, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι η άποψη πως η δημοτικότητα καθορίζει την πολιτιστική αξία αποτελεί απλοϊκή προσέγγιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η όπερα και το μπαλέτο όχι μόνο δεν είναι ξεπερασμένα, αλλά συνεχώς επανερμηνεύονται και εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.

Ο Τέστερ σημείωσε ακόμη ότι αυτές οι μορφές τέχνης έχουν επιβιώσει μέσα από πολέμους, κοινωνικές αλλαγές και τεχνολογικές επαναστάσεις, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική τους σημασία. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, η απαξίωσή τους λέει περισσότερα για το πόσο λίγο χρόνο έχει αφιερώσει κάποιος στο να τις γνωρίσει πραγματικά.

Η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του Σαλαμέ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλησιάζει και η απονομή των επόμενων βραβείων Όσκαρ. Παρά τις θετικές προσδοκίες που υπήρχαν αρχικά για την πορεία της ταινίας «Marty Supreme», δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αναφέρουν ότι η δυναμική της προεκλογικής εκστρατείας για τα βραβεία φαίνεται να έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.