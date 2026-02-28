Τιμοτέ Σαλαμέ: Το «σουβενίρ» από τον Μάθιου ΜακΚόναχι που θα θυμάται για πάντα

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκάλυψε μια από τις πιο παράξενες ιστορίες από τα γυρίσματα του «Interstellar», περιγράφοντας το αποχαιρετιστήριο «δώρο» που του άφησε ο Μάθιου ΜακΚόναχι την τελευταία μέρα στο πλατό.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη με τον ΜακΚόναχι σε εκδήλωση του CNN και του Variety, ο 30χρονος σήμερα Τιμοτέ Σαλαμέ γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2014, όταν – σε ηλικία 17 ετών – συμμετείχε στην sci-fi ταινία "Interstellar" του Κρίστοφερ Νόλαν. Την τελευταία μέρα των γυρισμάτων, όπως είπε, ένιωθε ήδη συναισθηματικά φορτισμένος που αποχαιρετούσε την παραγωγή και τον ρόλο του.

Όμως, η συγκίνηση γρήγορα μετατράπηκε σε σοκ. Επιστρέφοντας στο τροχόσπιτό του, μπήκε στο μπάνιο και βρήκε… ένα τεράστιο «σουβενίρ» στην λεκάνη της τουαλέτας. «Ένιωσα τεράστια έλλειψη σεβασμού. Σκέφτηκα: “Ξέρω ότι δεν είμαι ο πρωταγωνιστής της ταινίας, αλλά ποιος μπήκε εδώ μέσα;”», θυμήθηκε γελώντας ο Σαλαμέ.

Αρχικά ρώτησε μέλη του συνεργείου – τους «μεγάλους» που χειρίζονταν τον εξοπλισμό – αν κάποιος από αυτούς ήταν υπεύθυνος, αλλά όλοι το αρνήθηκαν. Τότε αποφάσισε να απευθυνθεί στον ίδιο τον Νόλαν, ο οποίος, σύμφωνα με τον ηθοποιό, δεν άργησε να δείξει τον «ένοχο»: τον Μάθιου ΜακΚόναχι.

Όπως περιγράφει ο Σαλαμέ, όταν τον βρήκε, ο ΜακΚόναχι φορούσε «ένα διαβολικό χαμόγελο». Στην ερώτηση «γιατί το έκανες αυτό;», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε με την εξής ατάκα: «Είναι η ενηλικίωση στο Τέξας, μωρό μου».

Ο ΜακΚόναχι φέρεται να περιέγραψε τη φάρσα ως ένα αξέχαστο «σουβενίρ» για τον τότε έφηβο συμπρωταγωνιστή του. Παρά το ακραίο χιούμορ, ο Σαλαμέ ξεκαθαρίζει ότι σήμερα θυμάται το περιστατικό με γέλιο και τρυφερότητα.

Πίσω από την αστεία ιστορία, ο Σαλαμέ τονίζει πόσο καθοριστική υπήρξε για εκείνον η εμπειρία της ταινίας. Ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες δουλειές του, σε μια ηλικία όπου – όπως παραδέχεται – «είναι δύσκολο να παίρνεις τον εαυτό σου πολύ σοβαρά» μετά το λύκειο. Η συνεργασία με τον ΜακΚόναχι και η πειθαρχία στο πλατό, όπως είπε, του έδειξαν τι σημαίνει επαγγελματισμός και αφοσίωση στην υποκριτική.

«Αυτό άλλαξε τη ζωή μου», υπογράμμισε, ευχαριστώντας δημόσια τον κινηματογραφικό του πατέρα για τη ζεστασιά και την στήριξη που του έδειξε στα πρώτα του βήματα. «Δεν είχες κανέναν λόγο να είσαι τόσο ζεστός μαζί μου», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον ΜακΚόναχι μπροστά στο κοινό.

​

Η σχέση του Σαλαμέ με το «Interstellar» παραμένει βαθιά προσωπική. Στην ίδια συζήτηση αποκάλυψε ότι η σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ, του έκανε δώρο μια ιδιωτική προβολή της ταινίας σε αίθουσα IMAX για τα 30ά του γενέθλια, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο Σαλαμέ παραδέχτηκε ότι ήταν… κακοδιάθετος στη διαδρομή, επειδή δεν ήξερε πού τον πήγαινε η Τζένερ. Μόλις όμως μπήκε στην αίθουσα και είδε ότι επρόκειτο για το «Interstellar», η γκρίνια έδωσε τη θέση της στη συγκίνηση. Ο ηθοποιός έχει δηλώσει ότι έχει δει την ταινία πάνω από 20 φορές, κάτι που κάνει το συγκεκριμένο δώρο ακόμη πιο προσωπικό.