«Ήμουν γκρινιάρης στον δρόμο επειδή δεν ήξερα πού με πήγαινε»

Κανείς δεν καταλαβαίνει τον Τιμοτέ Σαλαμέ (και την εμμονή του με το Interstellar), όσο η σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ. Ναι, ο ηθοποιός έχει δει την ταινία περίπου 22 φορές, όπως έχει πει, 12 εξ αυτών στους κινηματογράφους όταν κυκλοφόρησε. Ε, και στα γενέθλια του, την είδε ακόμα μία φορά χάρη στην έκπληξη που του έκανε η Κάιλι.

Σε μια συνομιλία με τον «πατέρα» του από το Interstellar, Μάθιου ΜακΚόναχι, σε μια εκδήλωση του CNN & Variety Town Hall, η οποία μεταδόθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκάλυψε πώς η κοπέλα του, του έκανε έκπληξη στα γενέθλιά του πέρυσι. Η Κάιλι Τζένερ βρήκε έναν τρόπο να ενσωματώσει την αγάπη του Τιμοτέ Σαλαμέ για το Interstellar στα πρόσφατα 30ά γενέθλιά του, όπως αποκάλυψε. Εδώ, να υπενθυμίσουμε ότι ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως Τομ στην αγαπημένη ταινία του 2014, την οποία προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ήταν η αγαπημένη του ταινία.

«Το έχω δει 22 φορές περίπου. Το είδα 12 φορές στους κινηματογράφους όταν κυκλοφόρησε», είπε ο Σαλαμέ στον ΜακΚόναχι. Μία από τις πιο πρόσφατες φορές που την είδε, είπε ο Σαλαμέ, ήταν στα τελευταία του γενέθλια, όταν η Κάιλι κανόνισε μια ιδιωτική προβολή της ταινίας σε έναν ειδικό κινηματογράφο έξω από το Λος Άντζελες, όπου ζουν και οι δύο.

Ενώ ενθουσιάστηκε όταν ανακάλυψε την έκπληξη της, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ένιωθε λίγο αμήχανα στη διαδρομή. «Ήμουν γκρινιάρης στον δρόμο επειδή δεν ήξερα πού με πήγαινε», θυμήθηκε. «Της έλεγα: "Είναι τα γενέθλιά μου. Γιατί οδηγούμε 30 λεπτά έξω από το Λος Άντζελες;"». Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν όταν συνειδητοποίησε την έκπληξη που του είχε ετοιμάσει. Όπως είπε:, «Πήγα στον κινηματογράφο και ήταν το Interstellar σε IMAX. Της ζήτησα συγγνώμη που ήμουν τόσο γκρινιάρης στον δρόμο. Λατρεύω αυτή την ταινία, φίλε».

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μίλησε πρόσφατα ανοιχτά για τον ρόλο του στην αρχή της καριέρας του στο Interstellar, λέγοντας στο Filmthusiast ότι ήταν το αγαπημένο του project μέχρι σήμερα. Δεν είχε κάποιον μεγάλο ρόλο, σημείωσε, αλλά η συμμετοχή του στην ταινία «ήρθε σε μια στιγμή της ζωής, της καριέρας μου, όπου τα πράγματα σίγουρα δεν είχαν οριστικοποιηθεί ακόμα», κάτι που είπε ότι εκτιμά.